Влітку 2020 року акторка Ная Рівера загинула в озері, коли відпочивала зі своїм сином Джосі. Своїм життям вона врятувала хлопчика. Після трагічних подій опікою малюка зайнявся батько Раян (колишній чоловік Наї) та його тітка (сестра Наї) Нікайла. Для цього вона навіть переїхала у будинок Раяна.

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Батько відреагував на роман Нікайли

Чимало ЗМІ почали стверджувати, що в сестрі Наї і Раяна – роман. Їх осуджували та називали неприпустимими такі швидкі стосунки. Але батько Нікайли і Наї Джордж заявив, що його не турбують чутки про роман дітей, адже він звик чути критику про доньку та навіть про себе.

Я звик до папараці. Я звик чути людські думки. І якщо ви збираєтеся сидіти і дозволяти думкам інших людей впливати на будь-які ваші рішення, я не знаю, чи вистачить у вас внутрішньої сили, щоб чинити правильно. Тому це мене зовсім не турбувало, бо ми знали, що робимо правильно,

– зазначив чоловік.

Він також похвалив Раяна за те, що у такій ситуації він проявив себе чудовим батьком. Також він відгукнувся про доньку Нікайлу.

"Я завжди поважав Раяна. Я завжди знав, що він стійкий хлопець. Але зараз я пишаюся ним більше, ніж коли-небудь ще, додав Джордж. "Нікайла – дивовижна людина, вона дуже любить свою сестру, вони були дуже близькі".



Син Наї Рівери з батьком Раяном / Фото з інстаграму Раяна