Летом 2020 года актриса Ная Ривера погибла в озере, когда отдыхала со своим сыном Джоси. Своей жизнью она спасла мальчика. После трагических событий опекой малыша занялся отец Райан (бывший муж Найи) и его тетя (сестра Найи) Никайла. Для этого она даже переехала в дом Райана.

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Отец отреагировал на роман Никайлы

Многие СМИ начали утверждать, что у сестры Найи и Райана – роман. Их осуждали и называли недопустимыми такие быстрые отношения. Но отец Никайлы и Найи Джордж заявил, что его не беспокоят слухи о романе детей, ведь он привык слышать критику о дочери и даже о себе.

Я привык к папарацци. Я привык слышать человеческие мысли. И если вы собираетесь сидеть и позволять мыслям других людей влиять на любые ваши решения, я не знаю, хватит ли у вас внутренней силы, чтобы поступать правильно. Поэтому это меня совсем не беспокоило, потому что мы знали, что делаем правильно,

– отметил мужчина.

Он также похвалил Райана за то, что в такой ситуации он проявил себя замечательным отцом. Также он отозвался и о дочери Никайле.

"Я всегда уважал Райана. Я всегда знал, что он устойчивый парень. Но сейчас я горжусь им больше, чем когда-либо еще, добавил Джордж. "Никайла – удивительный человек, она очень любит свою сестру, они были очень близки".



Сын Найи Риверы с отцом Райаном / Фото из инстаграма Райана