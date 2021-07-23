Батько Меган Маркл буде судитися з зятем і донькою за право бачити онуків

Обраниця принца Гаррі посварилася з батьком напередодні весілля. Меган Маркл не пробачила йому змову з папараці, хоч він неодноразово розкаювався публічно. Тепер Томас налаштований рішуче. Він хоче судитися з донькою за право бачити онуків.

Старшому онуку Томаса Маркла – первістку принца Гаррі та Меган Маркл – 2 роки, а молодшій онуці – півтора місяця. Чоловік досі не бачив ані Арчі, ані Лілібет Діану. Все через категоричну позицію доньки, яка досі ображена на нього.

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"Ми не повинні карати дітей за погану поведінку Меган і Гаррі. Арчі й Лілі – маленькі діти. Це не політика. Вони не заручники. Вони не є частиною гри. До того ж вони члени королівської сім'ї та мають ті ж права, що й інші члени родини", – висловився батько Меган.

Його терпінню увірвався терпець. Чоловік так хоче побачити онуків, що буде судитися з зятем і донькою.

Я буду подавати клопотання до суду Каліфорнії щодо права побачитися зі своїми онуками найближчим часом,

– заявив Томас Маркл.

Обурення Томаса Маркла посилилося після того, як Меган і Гаррі переїхали до США. Вони живуть в 70 милях від нього, однак жодного разу не приїздили в гості.

Ба більше, у новому інтерв'ю чоловік розкритикував зятя за "інтимні" мемуари, які він готує до друку. "Після трьох сеансів з психіатрами та розмовою з Опрою Вінфрі я не знаю, що можна сказати ще", – зізнався Томас Маркл.

До слова, він й раніше негативно висловлювався у бік принца Гаррі. На початку червня батько Меган заявив, що Опра Вінфрі використала "ослабленого" Гаррі заради власної кар'єри. На його думку, телеведуча маніпулює не лише королівським нащадком, а і його донькою.