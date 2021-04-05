Батько Анджеліни Джолі прокоментував розлучення доньки з Бредом Пітом

Батько голлівудської зірки Анджеліни Джолі Джон Войт мало не вперше висловився про скандальне розлучення його доньки з Бредом Пітом. У розриві шлюбу він звинуватив актора.

Лауреат премії Оскар та батько успішної американської акторки Анджеліни Джолі назвав справжню причину розлучення доньки з Бредом Пітом. Він коротко, але змістовно прокоментував розрив стосунків знаменитостей.

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Батько Анджеліни Джолі про причину розлучення з Піттом

Джон Войт заявив, що проблеми у подружжі почалися через зловживання Бредом Піттом алкоголю. Саме це стало початком розладу у стосунках між акторами.

У Бреда були деякі складності з алкоголем. Я сподіваюся, що він зайнявся собою, і я молюся за цю людину. А діти справляються з ситуацією, як тільки вони можуть,

– наголосив батько Джолі.

Зазначимо, зараз у суді Анджеліна Джолі та Бред Пітт досі намагаються визначитися з питаннями опіки над їхніми 6 дітьми. Зіркова мати хоче мати право проводити увесь час із дітьми. Задля цього вона готує докази щодо домашнього насилля від чоловіка. За повідомленнями преси, свідчення у цій справі вже дав старший син Меддокс, що дуже засмутило Бреда Пітта.

Що відомо про пристрасть Бреда Пітта до алкоголю