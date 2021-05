Батько Брітні Спірс заявив, що співачка страждає на деменцію

Джеймс Спірс, який є батьком та опікуном знаменитої співачки Брітні, розповів, що артистка начебто лікує деменцію. Але на тлі скандалу з опікунством доньки фанати не вірять у ці заяви.

Про ймовірний синдром Джеймс Спірс заявив у документах, які повинні довести, що Брітні потребує його опіки. Їх обіцяють оприлюднити у документальному фільмі The Battle for Britney: Fans, Cash And A Conservatorship, який вийде на BBC 5 травня.

Читайте також Батько Брітні Спірс заявив, що мати співачки використовує її у своїх цілях

The Battle for Britney: Fans, Cash And A Conservatorship: трейлер фільму

Автором стрічки став журналіст Мобін Ажар. Він розповів, що документи про розвиток хвороби Брітні Спірс з'явилися на деяких сайтах.

У полі, де потрібно вказати причину (опікунства Джеймса Спірса, – Showbiz 24), написано: "Це пов'язано з лікуванням деменції",

– розповів він.

Що таке деменція? Це порушення когнітивних функцій, яке провокує деградацію пам’яті, мислення, здатності спілкуватись та виконувати повсякденні завдання.

Фанати не вірять у хворобу зірки

Але журналіст переконаний, що заяви Джеймса Спірса щодо слабоумста у його доньки звучать дивно. Оскільки про діагноз зірки раніше ніхто не говорив, а на нього страждають лише 5% людей у США, які хворіють у категорії до 65 років.

У хворобу Брітні Спірс також не вірять фанати зірки, які продовжують влаштовувати акції у підтримку співачки. Прихильники переконані, що жодна хвора людина на деменцію не поїде у світове турне та не вивчить 27 різних танцювальних номерів зі складною хореографією.

Гастрольний тур Брітні Спірс під назвою Toxic повинен відбутись у 2021 році:



15 травня – Даллас, Техас, США;

7 серпня – Лондон, Велика Британія;

27 серпня – Манчестер, Велика Британія.

