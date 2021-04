Батько Брітні Спірс заявив, що мати співачки використовує її у своїх цілях

Батько американської артистки Брітні Спірс Джеймі опублікував документи, які свідчать про те, що мама співачки її експлуатує в корисних цілях. Все тому, що вона написала книжку про дочку, в якій описані страждання Брітні.

Тривають судові процеси щодо знаменитої американської виконавиці Брітні Спірс. Та цього разу взаємні звинувачення висунули її батьки, Джеймі та Лінн.

Дивіться також Брітні Спірс з бойфрендом відвідали весілля друзів: яскраві фото

Джеймі Спірс звинуватив ексдружину у використанні доньки

Тиждень тому Лінн Спірс заявила, що сума компенсації її колишнього чоловіка на адвокатів занадто велика, і закликала переглянути витрати. Зараз сума коштів становить 890 тисяч доларів.

У відповідь батько виконавиці Брітні Спірс виступив проти мами артистки. Він подав позов, у якому йдеться, що Лінн зовсім не брала участі в опіці над донькою, а тому не може зрозуміти, чому сума компенсації саме така.

Джеймі Спірс додав, що його екскохана "експлуатувала життя своєї дочки, її біль і травми заради особистої вигоди".

Батько знаменитої співачки апелював до мемуарів, які Лінн Спірс видала у 2008 році "Крізь бурю: Реальна історія слави й сім'ї у світі таблоїдів" (Through the Storm: A Real Story of Fame and Family in a Tabloid World). У книжці мама Брітні розповіла про непростий період життя слави зіркової доньки. Та за словами Джеймі, Лінн думала тільки про свою вигоду, коли публікувала мемуари.



Брітні Спірс з мамою Лінн / The Daily Mail

Останні новини про опікунство над Брітні Спірс