У Барселоні дуже високі ціни, – Мішель Андраде про те, скільки коштує житло в Іспанії

Співачка Мішель Андраде на час війни переїхала в Іспанію та наразі живе там. Вона розповіла про високі ціни на житло в Барселоні й зізналась, скільки платить за своє помешкання.

Мішель Андраде на початку війни й вторгнення була в Лісабоні, але згодом переїхала в Іспанію. Вона сумнівалась щодо вибору країни, але вирішила залишитись.

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Мішель Андраде про переїзд до Іспанії

"Мені дуже близька Іспанія, по менталітету, мові. Я до останнього не хотіла через іспанську мову, бо це легко, дуже легко. Потім я зрозуміла, що це те місце, де я хочу перебувати. Під час медитації й ніби мені хтось сказав: тобі треба в Іспанію. Ні разу не пошкодувала, що я перебуваю тут. Бо тут моя команда", – поділилась співачка.

Мішель Андраде розповіла, що в Іспанії не виплачують соціальних виплат українцям. Але якщо комусь потрібна допомога, цим займається Червоний Хрест, який надає житло та харчування.

Які в Іспанії ціни на житло

, зірка також розповіла, що стала самостійною артисткою. Вона розірвала контракт з Потапом і його продюсерським центром Mozgi Entertainment. Мішель додала, що лейбл може підтримати її за потреби чи надати допомогу в чомусь, але тепер всі рішення вона приймає самостійно.

Мішель Андраде розповіла, що орендує з дівчатами квартиру. Наразі вона не живе в Барселоні, хоч дуже хоче туди переїхати. Але наразі помешкання там коштує дуже дорого.

Поки Барселона – ні, бо там дуже високі ціни. Сезон, дуже багато туристів, неможливо знайти помешкання. Це не як в нас, де все швидко вирішується. Тут потрібен час і документи, щоб тебе поселили в нормальні умови,

– поділилась зірка.

Артистка зізналась, що приблизно за місяць платить 1300 євро (близько 40 з половиною тисяч гривень). "Ми зараз орендуємо на 3 місяці, бо плануємо їхати в Барселону все-таки. Це велике місто й багато чим можна зайнятися. Тут ми просто працюємо, базуємося, спимо. Виходить, що 3 місяці ми заплатили 4 тисячі євро", – додала Мішель.

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