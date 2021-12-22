Барбара Брильська з "Іронії долі" зламала хребет

80-річна зірка фільму "Іронія долі" Барбара Брильська отримала важку травму. Вона зламала хребет, тому попереду в акторки довгий курс реабілітації.

Останні роки польська актриса Барбара Брильська рідко виходить у світ. Раніше вона пояснювала це тим, що перебуває в групі ризику через пандемію COVID-19. Однак днями знаменитість зробила шокуюче зізнання. Вона зламала хребет.

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Я хвора, голос у мене зараз дуже поганий. Я навіть не можу зустрітися з людьми, зламаний хребет. Я не у формі – ні у фізичній, ні в духовній. Що буде далі, не знаю,

– заявила Барбара Брильська.

Акторка з культового фільму "Іронія долі" поділилась, що нескоро з'явиться перед фанами. Зараз вона молиться за своє здоров'я й майже ні з ким не бачиться, адже не може вийти з дому. Попереду в зірки довгий курс реабілітації.

Барбара Брильська у фільмі "Іронія долі" / Скриншот з відео

Нагадаємо, у березні 2020 року з'явилась інформація, що Барбара Брильська бореться з онкологією – раком язика. Акторка одразу ж спростувала ці чутки й ледь не зомліла, коли побачила подібні повідомлення у ЗМІ.

У зв'язку зі спалахом коронавірусу вона переїхала з улюбленої Варшави в село, де живе лише з кішкою. За словами Барбари Брильської, до неї заїжджає лише син, а з дому вона майже не виходить.