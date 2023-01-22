Загинув під Бахмутом, – Джамала повідомила про смерть близької людини на війні

Війна щодня забирає найкращих людей України. Співачка Джамала повідомила, що у боях під Бахмутом загинув її близький друг. Вони були знайомі з дитинства, адже родом з одного села.

Сейран Кадиров родом з Криму, захищав Україну у складі спецпідрозділу "Крим" ГУР МО. Джамала близько товаришувала з військовим, тому для неї ця втрата є дуже болісною.

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Друг Джамали загинув на війні

Сейран родом з села Кучук-Озень. Він був другом дитинства Джамали. Артистка пригадала, як в дитинстві чоловік разом з молодшим братом завжди захищали її з подругами.

Брата в мене не було, але був Сейран. Всі знали, що з нами жарти погані. Ніхто не ображав мене. Завдяки його захопленням спортом, фізичній формі, темпераменту та сміливості ніхто і не насмілювався сказати щось не те,

– поділилася Джамала.

Батько Сейрана – Алі Кадиров був першим, хто повірив в Джамалу, почав займатися з нею, відкрив світ музики, писав дитячі пісні. Тоді їхні родини потоваришували. Сейран також дуже любив музику, мав гарний смак. У чоловіка залишилося троє доньок, найменшій – два роки.

Неймовірна людина! Був та залишиться таким у моїй пам'яті назавжди. Немає слів, щоб передати всю мою лють. Я в розпачі. Співчуваю всій родині. Чарівним донечкам і дружині Олені,

– написала Джамала під спільними світлинами.

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У коментарях підписники Джамали висловлюють щирі співчуття та дякують герою.