Багато ONUKA не буває: в мережі з'явився яскравий кліп GUMA з "клонами" співачки
Український гурт ONUKA презентував нову пісню та клір під назвою GUMA. У ньому лідерка бенду Ната Жижченко показала антиутопічну історію про систему та боротьбу з нею.
Нова композиція GUMA увійшла до нового альбому KOLIR і присвячена байдужості суспільства щодо людей з обмеженими можливостями. Для підсилення соціальності кліпу, гурт поклав в основу кліпу звук, який підказує незрячим, де розташований вхід до метрополітену на станції метро. Зокрема можна почути звук голосування у Верховній Раді, який натякає на відсутність комунікації уряду та незахищених верств населення.
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"Не чую, не бачу, не говорю" – три дії в лейтмотиві GUMA повністю описують реалії часу, у який ми живемо, – часу, сповненого байдужості, неуважності й апатії. Особливо вони стосуються людей з обмеженим можливостями – сліпих і глухих, які страждають від цієї індиферентності,
– поділилися творці кліпу, серед яких чоловік Жижченко – Євген Філатов.
Чоловік також додав, що кліп показує й інші проблеми сучасності: вплив соціальних мереж, залежність від віртуального простору, надмірне споживання і виробництво. Зйомки кліпу проходили у бібліотеці ЕПІ та в готелі "Салют", адже подружжя Філатова і Жижченко є особливими прихильниками радянського конструктивізму та модернізму.
ONUKA – GUMA: дивитись відео онлайн
Особливою родзинкою кліпу стало те, що лідерку ONUKA "дублювали" у відеокадрах, створюючи враження, ніби у неї є чимало клонів.
ONUKA випустив кліп GUMA / Скриншот з відео
Реакція мережі
Фанати гурту ONUKA залишились приголомшеними від нової роботи колективу:
- "От що має бути в трендах! Не знаю, чи бачив якісніший і продуманіший кліп в житті. Просто браво!";
- "Культура, стиль, філософія, позиція – це все вишукано виражено в кліпі, який наче театральна постановка – захоплює. Дуже круто";
- "Це не кліп, а просто витвір мистецтва";
- "Виглядає чудово, антиутопічно і гостросоціально. Але я ще не зрозумів сенс. Але мені сподобалось. Так тримати!";
- "Матінко: візуал, музика, вайб, і в той же час глибокий сенс і звернення до слухача. Такі виконавці ще існують? Як завжди, неперевершено. Спасибі, ONUKA!";
- "Перфекціоністи напевне найбільше вподобають";
- "Ната, ви суперталановита, світла, справжня особистість! Дякую вам, що творите українську музкультуру!";
- "Завжди думала, що звуки метро нагадують мінімально техно. Мені найбільш сподобалась ця пісня в живому виконанні на концерті в Києві";
- "Неперевершена робота! Проймає до мурах. Передивляючись, щоразу помічаєш нові деталі і зв'язок між дрібницями".