Нова композиція GUMA увійшла до нового альбому KOLIR і присвячена байдужості суспільства щодо людей з обмеженими можливостями. Для підсилення соціальності кліпу, гурт поклав в основу кліпу звук, який підказує незрячим, де розташований вхід до метрополітену на станції метро. Зокрема можна почути звук голосування у Верховній Раді, який натякає на відсутність комунікації уряду та незахищених верств населення.

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"Не чую, не бачу, не говорю" – три дії в лейтмотиві GUMA повністю описують реалії часу, у який ми живемо, – часу, сповненого байдужості, неуважності й апатії. Особливо вони стосуються людей з обмеженим можливостями – сліпих і глухих, які страждають від цієї індиферентності,

– поділилися творці кліпу, серед яких чоловік Жижченко – Євген Філатов.

Чоловік також додав, що кліп показує й інші проблеми сучасності: вплив соціальних мереж, залежність від віртуального простору, надмірне споживання і виробництво. Зйомки кліпу проходили у бібліотеці ЕПІ та в готелі "Салют", адже подружжя Філатова і Жижченко є особливими прихильниками радянського конструктивізму та модернізму.

ONUKA – GUMA: дивитись відео онлайн

Особливою родзинкою кліпу стало те, що лідерку ONUKA "дублювали" у відеокадрах, створюючи враження, ніби у неї є чимало клонів.



ONUKA випустив кліп GUMA / Скриншот з відео

Реакція мережі

Фанати гурту ONUKA залишились приголомшеними від нової роботи колективу: