Бабкіни зізналися, як змогли відновити шлюб після численних зрад Сергія

Українське зіркове подружжя Сергія та Сніжани Бабкіних пережило складнощі близько 10 років тому. Однак вони змогли врятувати шлюб. Пара зауважила, що важливо багато працювати над собою.

Зіркове подружжя Сніжани та Сергія Бабкіних дало нове відверте інтерв'ю. Вони не приховують особисте життя, а тому часто діляться секретами щасливого шлюбу. Незважаючи на їхні теперішні стосунки, раніше пара переживала кризу через зради музиканта.

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Сергій та Сніжана Бабкіни відповіли, як зберегти шлюб

"Найбільша помилка в моєму житті – що я не зумів зупинити цей важкий "причіп", який тягнувся з минулого мого життя, коли зустрів Сніжану, і коли ми стали жити разом. Він тягнувся ще якийсь час, 2-3 роки", – розповів співак про подружні зради.

Чоловік зазначив, що зберегти шлюб непросто. На його думку, можна відвідувати сімейного психолога, або ж розв'язувати проблеми самостійно. Сергій Бабкін наголосив, що тоді потрібно хотіти допомогти одне одному, не боятися розкрити усі секрети.

Ми вирішили це питання самі, тому що любимо одне одного, вміємо прощати, ми єдине ціле. Я щасливчик, мені пощастило, що у мене є Снєжка,

– заявив Сергій Бабкін.

Натомість Сніжана додала, що їй треба було багато працювати над собою: "Перше – це бажання. Якщо є у тебе бажання це зробити, якщо бачиш, що ти можеш це якось розрулити. Звичайно ж, (треба, – Showbiz) відчувати його бажання змінюватися, що у нас і сталося. Я на тривалий час пішла в себе, стала займатися тільки собою, і він дуже швидко підтягнувся, змінився і погодився себе міняти. Він кардинально змінив своє життя".

Акторка зазначила, що й для неї відвідини сімейного психолога – це нормально. Однак в їхній сім'ї психологом стала вона сама, оскільки копирсалась у багатьох питаннях.

Інтерв'ю з подружжям Бабкіних: дивіться відео онлайн

Що відомо про зради Сергія Бабкіна