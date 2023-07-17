Де живе та як виглядає Аїда Ніколайчук – експідопічна Кондратюка та переможниця "Х-Фактора 3"

Аїда Ніколайчук вразила своїм голосом суддів та глядачів шоу "Х-Фактор". Її талант та бажання перемогти виділяли її серед всіх інших учасників третього сезону музичного талант-шоу. Так, вона й стала переможницею. Де Аїда живе зараз та, чи продовжила вона свою музичну кар'єру після шоу – дивіться далі.

В матеріалі ви побачите, якою співачка була раніше та як виглядає тепер. До того ж 24 Канал розкаже більше про шлях артистки та її особисте життя.

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З чого все починалося

Народилася співачка в Одесі. В шкільні роки Аїда займалася карате, цікавилась мотоциклами та співала в церковному хорі. Мама дівчини була швачкою, тож Аїді також подобалось шити різний одяг. Відтак після 9 класу вона вступила у швейний коледж. В студентські роки дівчина брала участь в різних пісенних конкурсах. Одного разу вона навіть стала бек-вокалісткою одного з хіп-хоп гуртів. Разом вони виступали за кордоном. Через деякий час Аїда вийшла заміж та народила дитину. Тож музика вже не була в пріоритеті, дівчина знайшла іншу роботу. Вона працювала касиркою.

Якось Аїда з подругою обговорювали різноманітні телевізійні шоу й дійшли висновку, що там все куплено й перемогти середньостатистичній людині неможливо. Аїда вирішила перевірити це на власному досвіді. Вона взяла участь в другому сезоні музичного шоу "Х-Фактор".

Участь в "Х-Факторі"

У 2011 році вокалістка прийшла на телевізійний проєкт "Х-Фактор 2". Тоді вона заспівала пісню Поліни Гагаріної "Колискова". Під час виконання музичної композиції дівчину зупинили судді. Вони були переконані, що та співає під фонограму. Отож запропонували їй заспівати а капелла, щоб переконатись в цьому. Втім, Аїда Ніколайчук довела, що співає без фонограми. Відтак судді одноголосно відправили дівчину в тренувальний табір. На цьому етапі у результаті невдалого виступу "у трійці" вона покинула проєкт.

Виступ Аїди Ніколайчук на "Х-Факторі": дивитися відео онлайн

Однак дівчина не здалася. Вона також взяла участь у 3-му сезоні проєкту "Х-Фактор-онлайн". Аїда перемогла, що, за правилами шоу, гарантує проходження до тренувального табору наступного сезону, оминаючи кастинги та попередній відбір. Всі наступні етапи виконавиця проходила успішно. І вже у фіналі вона змагалася з Олексієм Смирновим та Євгеном Літвінковичем. У суперфіналі з шоу вибув Олексій, а 5 січня 2013 року Аїду оголосили переможницею "Х-Фактор 3".

Фінальний виступ Аїди Ніколайчук: дивитись відео онлайн

Кар'єра після перемоги в шоу

У 2013 році Аїда Ніколайчук уклала контракт зі світовою компанією звукозапису Sony Music. Цього ж року вона випустила декілька своїх пісень. Першою з них була — "На твоей планете".

Аїда Ніколайчук – "На твоей планете": дивитись відео онлайн

Також співачка провела сольний концерт в Одесі. Наприкінці 2013 Аїда навіть брала участь у Національному відборі на пісенний конкурс Євробачення 2014, проте не перемогла. Вона продовжила випускати пісні. Влітку 2014 року артистка розірвала контракт з Sony Music і розпочала співпрацю з новою командою. Так, 29 вересня 2014 вийшов її новий трек "Музыка".

Аїда Ніколайчук – "Музыка": дивитись відео онлайн

До того ж Аїда вдруге взяла участь в Нацвідборі, однак у 2016 році Україну представила Джамала, яка з піснею "1944" здобула перемогу на конкурсі.

Згодом співачка на якийсь час зникла з медійного простору. Як виявилось, цьому посприяли нові стосунки артистки.

Особисте життя

Ми вже раніше згадували, що вперше Аїда одружилася після навчання в коледжі, співачка має сина від першого шлюбу, втім стосунки у подружжя не склалися. І пара через деякий час розлучилася. Відомо, що під час участі в проєкті Аїду підозрювали у романі зі своїм наставником Ігорем Кондратюком. Однак вони обоє це заперечували.



Аїда Ніколайчук та Ігор Кондратюк / Фото з фейсбуку артистки

З 2013 року Аїда зустрічалася з відомим білоруським спортсменом Микитою Подольським. Вони навіть одружилися, однак через деякий час також розлучилися. Причинами цього співачка називає кілька факторів — різницю у віці, відстань та втрату дитини. Зарази Аїда Ніколайчук не афішує свої стосунки.

Де Аїда Ніколайчук під час війни

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Аїда активно поширювала інформацію про події в країні у своїх соцмережах. Вона підтримує Україну та допомагає постраждали. Виконавиця навіть випустила пісню українською мовою про війну, яка називається "Ніколи не здамося". Проте співачка переїхала в США та не планує повертатися в Україну.

AIDA – "Ніколи не здамося": дивитися відео онлайн