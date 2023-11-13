"Чекаємо хіт": автор треку "Скоро вже буде Пасха" підкорив кумедним роликом про Різдво

5-річний блогер Матвій Брус записав нове відео про Різдво. Користувачі прогнозують, що цей ролик може завіруситися так само, як відоме відео про "Пасху".

Близько пів року тому мережу розривало відео Матвія Бруса та трек Мюслі UA з його словами "Скоро вже буде Пасха". Днями хлопчик з'явився у новому ролику, який вже віруситься в соціальних мережах.

Цікаво Від Фредді Мерк'юрі до Radiohead: у тіктоці шаленіють від каверів на хіти про пса Патрона

Матвій Брус у новому кумедному ролику

5-річний хлопчик оголосив, що вже скоро настане Різдво, тому час готуватися до свят та утеплятися. Також Матвій похвалився, яка подія сталась в його житті.

Скоро буде Різдво, друзі, так що утепляйтеся. У мене така подія сталась, друзі. На цьому тижні випав зуб!

– поділився маленький блогер.

Матвій Брус нагадує про Різдво: відео

Відео з Матвієм вже переглянули понад 11 мільйонів користувачів, а на ролику більше як мільйон вподобань. Користувачі коментують новий контент від блогера та прогнозують новий вірусний різдвяний хіт.

"Говорить "скоро вже буде Різдво", а в мене в голові крутиться пісня "скоро вже буде Паска"";

"О, нова пісня буде";

"Чекаємо трек";

"Скоро буде різдвяний хіт";

"Новий шедевр";

"Чекаємо нову пісню".

Хто такий Матвій Брус

Сім'я 5-річного Матвія – українські фермери з Черкащини. Його батьки займаються перероблюванням та продажем м'яса, а деякі процеси знімають на камеру та показують в соцмережах.

Перед Великоднем у соцмережах фермерів показався Матвій та прорекламував м'ясні вироби батьків. Відео залетіло в рекомендації та здобуло шалену популярність. Гурт Мюслі UA поклали його слова на музику, і цей трек став справжнім хітом у тіктоці й не тільки.

МЮСЛІ UA ft. Матвій Брус – "Скоро буде Пасха": дивіться відео онлайн