"Це неймовірно": гурт AVIATOR через 17 років переспівав українською культовий хіт "Возвращайся"

Український гурт AVIATOR переклав пісню "Возвращайся" 17-річної давнини. Українською мовою вона набула нових сенсів.

Українські музиканти після року великої війни продовжують "українізовувати" старі пісні російською мовою. Так з прем'єрою виступив гурт AVIATOR.

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AVIATOR переклали пісню на українську

Музиканти переклали на українську мову пісню "Возвращайся", що вийшла у 2005 році та була популярна серед українських слухачів та слухачів з інших країн. Тепер вона звучить по-новому.

Дякуємо ЗСУ за можливість створювати музику. Особливо, коли улюблені пісні набувають нового змісту,

– поділилися AVIATOR.

AVIATOR – "Повертайся": дивіться відео онлайн

У коментарях українці захоплюються новою версією улюбленої пісні. Вони також помітили нові сенси.

"Ми дочекалися! Хлопці, це неймовірно";

"Неперевершено";

"На рідній солов'їній мові, ця пісня тепер має інший сенс! Вітаю Вас, мої любі, з такою прекрасною прем’єрою";

"Ну це кайф! Я знов юна і наївна, слухаю і плачу. Молодці, хлопці";

"Хлопці, це чудово";

"Плачу! Боже, як душевно! Яка мелодійна мова моєї України".