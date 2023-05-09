"Це неймовірно": гурт AVIATOR через 17 років переспівав українською культовий хіт "Возвращайся"

9 травня 2023, 14:52
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Джерело:

AVIATOR

Український гурт AVIATOR переклав пісню "Возвращайся" 17-річної давнини. Українською мовою вона набула нових сенсів.

Українські музиканти після року великої війни продовжують "українізовувати" старі пісні російською мовою. Так з прем'єрою виступив гурт AVIATOR.

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AVIATOR переклали пісню на українську

Музиканти переклали на українську мову пісню "Возвращайся", що вийшла у 2005 році та була популярна серед українських слухачів та слухачів з інших країн. Тепер вона звучить по-новому. 

Дякуємо ЗСУ за можливість створювати музику. Особливо, коли улюблені пісні набувають нового змісту,
– поділилися AVIATOR.

AVIATOR – "Повертайся": дивіться відео онлайн

 

У коментарях українці захоплюються новою версією улюбленої пісні. Вони також помітили нові сенси.

  • "Ми дочекалися! Хлопці, це неймовірно";
  • "Неперевершено";
  • "На рідній солов'їній мові, ця пісня тепер має інший сенс! Вітаю Вас, мої любі, з такою прекрасною прем’єрою";
  • "Ну це кайф! Я знов юна і наївна, слухаю і плачу. Молодці, хлопці";
  • "Хлопці, це чудово";
  • "Плачу! Боже, як душевно! Яка мелодійна мова моєї України".

Що відомо про гурт AVIATOR

Колектив заснували у Києві у 2005 році на проєкті "Шанс". Спочатку це було тріо музикантів: Дмитро Тодорюк, Андрій Сторож та Ігор Воєвудський. З початку існування й до гуртом займався Юрій Нікітін та його продюсерський центр Mamamusic. Їхній дебютний альбом "В ефірі" мав шалений успіх та продаваність. У 2018 році колектив покинув соліст Ігор Воєвудський. Нині вони виступають з концертами, у тому числі для військових, та займаються благодійністю.
Автор: Марія Касій