Atlas Weekend вакцинуватиме людей від коронавірусу

На території музичного фестивалю Atlas Weekend вакцинуватимуть людей від коронавірусу. Для того, щоб отримати свою дозу вакцини, необхідно мати з собою паспорт, а також зареєструватися через онлайн-сервіс.

Масштабний фестиваль Atlas Weekend відбудеться з 5 по 11 липня 2021 року. Усі дні на території буде діяти центр масової вакцинації.

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На Atlas Weekend вакцинуватимуть від коронавірусу

Atlas Weekend спільно з Міністерством охорони здоров'я та приватною київською медичною клінікою "Добробут" проведуть вакцинацію від COVID-19.

5-11 липня з 10:00 по 16:00м. Київ, 9 павільйон на ВДНГ

Для того, щоб вакцинуватися на фестивалі, необхідно напередодні зареєструватися через сервіс Helsi, а в день вакцинації мати з собою паспорт (або його електронну версію в додатку "Дія").