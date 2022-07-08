"Слухаймо українську музику, донатьмо на армію": де й коли дивитися Atlas Online "Раша гудбай"

На початку червня команда Atlas Festival оголосила про перенесення фестивалю через війну. Однак днями повідомила про повернення у новому форматі Atlas Online. Його транслюватимуть у Дія.TV. у неділю, 10 липня, о 17:00.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він зізнався, що рік тому й сам був на Atlas з дружиною, а цьогоріч посприяв, щоб усі могли приєднатися до фестивалю онлайн.

Важливо "Раша гудбай": Atlas оголосив новий формат проведення фестивалю

"Щоліта вся країна чекала на одну з найбільших музичних подій року – Atlas Weekend. На фестиваль приїжджали сотні людей з різних міст та країн. Минулого року нам з дружиною вдалося потрапити на концерт улюбленого гурту "Бумбокс". Зараз найбільший фестиваль Atlas проведе благодійний стрім Atlas Online "Раша гудбай". Донати з якого підуть на потреби наших захисників з ЗСУ", – розповів міністр у телеграмі.

Де дивитися Atlas Online "Раша гудбай"

10 липня ми будемо транслювати цей благодійний стрім у Дія.TV. Слухаймо класну українську музику та донатьмо на армію разом,

– закликав Федоров.

Крім Дія.TV. музичний фестиваль безкоштовно транслюватимуть на ютуб-каналі Atlas Festival та на медіасервісі Megogo Live.

Афіша Atlas Online / Фото з інстаграму фестивалю

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