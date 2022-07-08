Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він зізнався, що рік тому й сам був на Atlas з дружиною, а цьогоріч посприяв, щоб усі могли приєднатися до фестивалю онлайн.
Важливо "Раша гудбай": Atlas оголосив новий формат проведення фестивалю
"Щоліта вся країна чекала на одну з найбільших музичних подій року – Atlas Weekend. На фестиваль приїжджали сотні людей з різних міст та країн. Минулого року нам з дружиною вдалося потрапити на концерт улюбленого гурту "Бумбокс". Зараз найбільший фестиваль Atlas проведе благодійний стрім Atlas Online "Раша гудбай". Донати з якого підуть на потреби наших захисників з ЗСУ", – розповів міністр у телеграмі.
Де дивитися Atlas Online "Раша гудбай"
10 липня ми будемо транслювати цей благодійний стрім у Дія.TV. Слухаймо класну українську музику та донатьмо на армію разом,
– закликав Федоров.
Крім Дія.TV. музичний фестиваль безкоштовно транслюватимуть на ютуб-каналі Atlas Festival та на медіасервісі Megogo Live.
Афіша Atlas Online / Фото з інстаграму фестивалю
Головне про Atlas Online "Раша гудбай"
- Ведучими онлайн-фестивалю стануть коміки з "Леви на джипі" – Валентин Міхієнко, Микола Зирянов, Андрій Лузан.
- Серед гостей – Вєрка Сердючка, Джамала, автори хіта "Доброго вечора, ми з України" Probass & Hardi, Курган і Agregat, Wellboy та інші.
- Старт онлайн-фесту – 10 липня о 17:00.