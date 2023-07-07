Це було дуже страшно, – житло відомої української співачки постраждало від удару по Львову

6 липня, російські військові обстріляли Львів "Калібрами". Уламки ворожої ракети влучили в багатоквартирний житловий будинок. На жаль, є поранені та загиблі. До того ж пошкоджено чимало квартир. Так, українська співачка YAROMIYA, справжнє ім'я якої Мар'яна Яромій, повідомила, що її житло також постраждало.

Вона розповіла, що ракета влучила у будинок поруч з її домом. Артистка висловила співчуття рідним загиблих внаслідок нічної атаки.

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YAROMIYA про приліт по Львову

Співачка у цей момент перебувала вдома разом з сім'єю. Вона поділилася, що через вибухову хвилю були пошкоджені вікна.

Львів. Десь 50 метрів від мого будинку. Це було дуже страшно. Ще досі не можу заспокоїтись, що вже казати про дітей. Вікна не вціліли, але головне, що живі. Співчуваю сім'ям загиблих,

– зазначила співачка.



Мар'яна Яромій про житло, яке постраждало від прильоту / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки

Зараз же YAROMIYA разом з сім'єю оговтується від неспокійної ночі.