Она рассказала, что ракета попала в дом рядом с ее жильём. Артистка выразила соболезнования родным погибших в результате ночной атаки.
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YAROMIYA о прилете по Львову
Певица в этот момент находилась дома вместе с семьей. Она поделилась, что из-за взрывной волны были повреждены окна.
Львов. Где-то 50 метров от моего дома. Это было очень страшно. До сих пор не могу успокоиться, что говорить о детях. Окна не уцелели, но главное, что живы. Сочувствую семьям погибших,
– отметила певица.
Марьяна Яромий о пострадавшем от прилета жилье / Скриншот из инстаграм-сторис певицы
Сейчас же YAROMIYA вместе с семьей приходит в себя после беспокойной ночи.