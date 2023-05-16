Не виспані, але живі, – зірки дякують ППО та емоційно реагують на нічну ракетну атаку на Київ

Вночі 16 травня росіяни вчинили цинічну ракетну атаку на Київ, проте героїчні сили ЗСУ збили ракети. Зірки у мережах дякують ППО та проклинають росіян, які вчиняють атаки на мирне населення.

Вже кілька днів поспіль Росія продовжує ракетний терор українських міст. І в цю ніч окупанти запустили ракети "Кинджал" на Київ, проте, на щастя, всі збили.

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24 Канал зібрав реакції артистів через ракетну атаку вночі 16 травня. Знаменитості дякують ППО за неймовірну роботу.

Катерина Осадча

Зіркова телеведуча теж подякувала ППО за ранок. "Гучно, страшно. Ніч між двома стінами. Але живі і зранку спішимо жити...", – написала вона. Потім Осадча додала, що хоч всі і не виспані, але живі, це найголовніше.



Катерина Осадча відреагувала на нічну ракетну атаку / Скриншот з інстаграм-сторіс

Вона також показала, скільки ракет знищили ППО і проклинала росіян.

Боже, зроби так, щоб вся ця х*рня полетіла назад (в Росію – 24 Канал) у такій же кількості і так само розсипалася в низ над головами. Щоб кожен на болотах відчув те, що відчули ми вночі,

– сказала Катерина.

Христина Горняк

Колишня дружина Остапчука також відреагувала на ракетну атаку. Вона подякувала силам ППО. "Слава нашим героям! Дякую усім за роботу в небі і на землі!", – написала блогерка.



Христина Горняк відреагувала на нічну ракетну атаку / Скриншот з інстаграм-сторіс

Крім того, Христина повдіомила підписникам деталі атаки, зокрема скільки ракет випустила Росія по Україні та скільки з них збили ППО.

Згодом Горняк закликала зупинити війну.

Ця ніч була жахлива для України! Як і всі попередні ночі, величезна атака зі сторони Росії,

– заявила вона.



Христина Горняк про нічну ракетну атаку / Скриншот з інстаграм-сторіс

Злата Огнєвіч

Українська співачка зараз перебуває в Києві, тож вночі чула вибули. Зірка закликала українців бути в укриттях. "Вибухи. Небо палає. Залишайтеся в укриттях до кінця тривоги. Бережіть себе!", – написала Злата.



Злата Огнєвіч відреагувала на нічну ракетну атаку / Скриншот з інстаграм-сторіс

Григорій та Христина Решетники

Зіркове подружжя теж відреагувало на нічну атаку. Вони перепостили інформація Повітряних Сил ЗСУ, які збили всі ракети.

Ви наші боги. Тепер остаточно стало зрозуміло, що Україна переможе. Слава нашим Героям та Героїням,

– написав він.



Григорій Решетник відреагував на нічну ракетну атаку / Скриншот з інстаграм-сторіс

Його дружина Христина теж зауважила, що ППО – це величезна сила, вона подякувала їм за роботу.

"Навіть без офіційної інформації можна подякувати нашим захисникам неба, бо балістика таки була сьогодні, скоріше за все, не одна. Ви – наші герої", – заявила Решетник.



Христина Решетник відреагувала на нічну ракетну атаку / Скриншот з інстаграм-сторіс

Наталка Денисенко

Акторка показалася зранку своїм підписникам після жахливої ночі та подякувала ППО за роботу.

"Вночі російські потвори випустили стільки всього. Як же ви за***ли, росіяни! Слава нашим ППО! Слава нашим захисникам", – написала вона.



Наталка Денисенко відреагувала на нічну ракетну атаку / Скриншот з інстаграм-сторіс

Інші українські артисти теж відреагували на нічну ракетну атаку. У своїх соцмережах вони опублікували сторіс з подякою ППО.

Як українські артисти реагують на нічну атаку / Фото з інстаграм-сторіс