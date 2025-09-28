Українські зірки показали в соціальних мережах, як разом з дітьми ховались в укриттях під час обстрілу. На зв'язок вийшли Маша Єфросиніна, Григорій та Христина Решетники, передає Showbiz 24.
Не пропустіть "Понад 12 годин терору": Зеленський відреагував на масовану атаку
Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна поділилась фотографіями з укриття в Instagram Stories і у своєму телеграм-каналі. Інфлуенсерка розповіла, що разом з сином Олександром провела вісім годин у метро.
І в мене, здається, за ніч передоз скролінгу всіх соцмереж: у Threads – всі погані, в тіктоці – всі веселі, в інстаграмі – всі успішні та красиві! Я – спати! Обіймаю кожну з вас,
– написала Єфросиніна вранці.
Маша Єфросиніна в укритті / Скриншот з інстаграму інфлуенсерки
Єфросиніна з сином провела 8 годин у метро / Скриншот з телеграм-каналу інфлуенсерки
Григорій та Христина Решетники
Григорій Решетник, його дружина Христина і троє синів подружжя, Іван, Дмитро та Олександр, також не спали цієї ночі. Під час російської атаки на столицю сім'я ховалася на паркінгу, про це телеведучий повідомив в інстаграмі.
Нехай їхнім дітям усе вернеться. Сил немає це переживати щоразу,
– написала Христина Решетник.
Григорій Решетник з синами під час атаки / Скриншот з інстаграму телеведучого
Григорій та Христина Решетники з синами / Скриншот з інстаграму телеведучого
Що відомо про атаку на Київ 28 вересня?
На Київ летіли дрони-камікадзе, балістичні й крилаті ракети.
Внаслідок обстрілу постраждали шість районів столиці: Дарницький, Святошинський, Голосіївський, Солом'янський, Дніпровський, Оболонський. Наслідки зафіксували на майже 20 локаціях.
Росіяни, зокрема, пошкодили Інститут кардіології. Там загинули дві людини.
Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі, що наразі відомо про 14 постраждалих і 4 загиблих.