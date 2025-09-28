Українські зірки показали в соціальних мережах, як разом з дітьми ховались в укриттях під час обстрілу. На зв'язок вийшли Маша Єфросиніна, Григорій та Христина Решетники, передає Showbiz 24.

Не пропустіть "Понад 12 годин терору": Зеленський відреагував на масовану атаку

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна поділилась фотографіями з укриття в Instagram Stories і у своєму телеграм-каналі. Інфлуенсерка розповіла, що разом з сином Олександром провела вісім годин у метро.

І в мене, здається, за ніч передоз скролінгу всіх соцмереж: у Threads – всі погані, в тіктоці – всі веселі, в інстаграмі – всі успішні та красиві! Я – спати! Обіймаю кожну з вас,

– написала Єфросиніна вранці.

Маша Єфросиніна в укритті / Скриншот з інстаграму інфлуенсерки

Єфросиніна з сином провела 8 годин у метро / Скриншот з телеграм-каналу інфлуенсерки

Григорій та Христина Решетники

Григорій Решетник, його дружина Христина і троє синів подружжя, Іван, Дмитро та Олександр, також не спали цієї ночі. Під час російської атаки на столицю сім'я ховалася на паркінгу, про це телеведучий повідомив в інстаграмі.

Нехай їхнім дітям усе вернеться. Сил немає це переживати щоразу,

– написала Христина Решетник.

Григорій Решетник з синами під час атаки / Скриншот з інстаграму телеведучого

Григорій та Христина Решетники з синами / Скриншот з інстаграму телеведучого

Що відомо про атаку на Київ 28 вересня?