Під час атаки дронів: Ілона Гвоздьова з чоловіком і дітьми спала на підлозі

У перші дні 2023 року росіяни атакували Київ дронами. Танцівниця Ілона Гвоздьова не спускалася в укриття, але облаштувала безпечне місце вдома.

Окупанти у новорічну ніч вкотре показали свою жорстокість та нелюдяність. Хоча українцям довелося ховатися в укриттях, але це не змогло зламати нас і порушити віру у переможний рік.

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Ілона Гвоздьова через вибухи спала на підлозі

Хореографиня Ілона Гвоздьова через постійні тривоги та вибухи облаштувала спальне місце на підлозі. Все для того, щоб вберегти себе та рідних від ворожих обстрілів. В інстаграм-сторіс зірка поширила фото, на якому показала свій замучений вигляд, а також доньку та чоловіка, які лежали на підлозі.

Зараз це реальні новорічні свята всіх українців. На жаль, досі немає абсолютно безпечного місця, кожен намагається хоч якось захистити себе та сім'ю від того жаху, який відбувається в нашій країні.

Як же це все дістало. Знову тривога. Знову ніч без сну. Але тримаємося та віримо в наші ЗСУ, вони усіх відіб'ють,

– написала Гвоздьова на фото.



Гвоздьова з сім'єю спала на підлозі / Скриншот інстаграм-сторіс хореографині

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко розповідала, як зустріла Новий рік без чоловіка-військового та під звуки вибухів. Недалеко від її будинку пролунали вибухи, дім затрусився і син дуже перелякався. Мільйони українських сімей 2023 рік зустріли саме так. Поки чоловіки захищають Україну на фронті, жінки захищають та підтримують дітей.