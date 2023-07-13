"Дякую силам ППО, що ми живі": емоційна реакція зіркового бомонду на удар росіян по Києву

Вночі 13 липня росіяни завдали удару по 25-типоверхівці Києва. Наразі відомо про одного загиблого та 4 постраждалих людей. Зірковий бомонд емоційно відреагував на чергову атаку столиці.

Протягом ночі окупанти випустили по Україні дрони та ракети, найбільше дісталося Києву. ЗСУ змогли збити всі ворожі об’єкти, проте уламки пошкодили будівлі у 5 районах міста.

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Зірки вже відреагували на чергову нічну атаку. Вони висловлюють злість на країну-агресора та дякують ППО. 24 Канал зібрав реакції зіркового бомонду на атаку вночі 13 липня.

Наталка Денисенко

Акторка подякувала ЗСУ за їхню роботу, адже вона теж живе в цьому районі.

Наш Подільський район, в якому ми живемо… Дякую нашим силам ППО, що ми живі,

– написала Наталка Денисенко.



Реакція Наталки Денисенко на нічну атаку Києва / Скриншот з інстаграму

Тарас Цимбалюк

Український актор поширив у соцмережі фото з нічної атаки Києва. Цимбалюк залишив до нього хештег, що Росія – терористична країна. Згодом він додав своє ранкове фото та заявив, що “Росія – це п**орасна країна”.



Реакція Тараса Цимбалюка на нічну атаку Києва / Скриншот з інстаграму

Христина та Григорій Решетники

Дружина зіркового ведучого теж показала наслідки атаки. Вона зазначила, що її сім'я в цей день була не в Києві. "Там був суцільний жах цієї ночі", – написала Христина.

Коли це скінчиться… Після атаки "Шахедів", ось як виглядає квартира, куди влучив уламок,

– зазначила вона, перепостивши відео.



Реакція Христини Решетник на нічну атаку Києва / Скриншот з інстаграму

Водночас Григорій Решетник показав статистику збитих дронів та ракет за останню ніч. Він додав лаконічний підпис: "Жахіття продовжуються. Їх здатні зупинити ЗСУ та український народ".

Наталія Могилевська

Співачка теж показала відео пошкодженого будинку. Вона повідомила, що уламок дрону знуйнував квартиру на 25-му поверсі висотки у Дарницькому районі Києва. "Поранено чоловіка, який був вдома. Також постраждала дівчинка з сусіднього будинку", – додала Могилевська.



Реакція Наталії Могилевської на нічну атаку Києва / Скриншот з інстаграму

Ілона Гвоздьова

Зірка зараз перебуває на відпочинку за кордоном. Проте Гвоздьова теж не змогла оминути трагедію. У Інстаграм-сторіс танцівниця перепостила фото столичного будинку, який атакувала Росія. "Київ. Жах і біль", – написала вона.



Реакція Ілони Гвоздьової на нічну атаку Києва / Скриншот з інстаграму

Даша Квіткова

Блогерка у цей день святкує день народження сина. Але святковий настрій їм зіпсувала Росія. Квіткова зазначила, що світ має пам'ятати, що Росія – терорист. Вона також показала фото з місця удару.



Реакція Даші Квіткової на нічну атаку Києва / Скриншот з інстаграму

Джамала

Зірка в Інстаграм-сторіс показала наслідки атаки Києва та додала опис англійською мовою, щоб це побачили за кордоном. Зокрема, Джамала зазначила, що через атаку загинув чоловік, ще 4 людей постраждали.



Реакція Джамали на нічну атаку Києва / Скриншот з інстаграму

TVORCHI, Христина Соловій, Ольга Сумська та інші знаменитості також не змогли промовчати у відповідь на російський удар по Києву. Вони дякують ППО та розповідають про наслідки обстрілів.

Інші реакції зірок / Фото з інстаграм-сторіз

До слова, днями журналістка Раміна Есхакзай побувала в окопах 72-ої окремої мотострілецької бригади Росії, яку перед цим вщент розбили українські військові. У процесі зйомок блогерка з командою та захисниками потрапили під ворожий обстріл. Вони перебували за один кілометр від Бахмута. Відео – дивіться у нашій статті.