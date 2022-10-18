Панні Анна – одна з тих, хто вижив у розтрощеному дронами будинку. Її врятували з-під завалів на третьому поверсі. Фото бабусі Олександра Вишневського запостив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, і воно тут же облетіло мережу. Зірковий онук пані Анни публічно подякував ДСНСникам і розповів, що за дві години пошуків пережила його родина.

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Бабусю ведучого Вишневського врятували з-під завалів у Києві

На фото моя бабуся, яка вже, мабуть, відоміша за мене! Сьогодні російський дрон-камікадзе майже повністю зруйнував її будинок. Я дякую Богу, що вона залишилась жива! Дякую усім рятувальникам і службам, що допомогли їй,

– написав Олександр Вишневський.

"Останні дві години подій наша родина не дихала. Ми могли тільки чекати, займаючись хоч чимось, щоб відволікатись від усього жаху, що ліз у голову", – додав він.

У коментарях ведучого підтримали товариші з шоу-бізу – Володимир Остапчук, MamaRika, Даша Трегубова та інші:

Lida Lee: "Саша. Ми обов'язково переможемо";

"Саша. Ми обов'язково переможемо"; Марічка Падалко: "Здоров'я бабусі";

"Здоров'я бабусі"; Юлія Саніна з The Hardkiss: "Тримайтеся. Бабусі швидкого відновлення";

"Тримайтеся. Бабусі швидкого відновлення"; Ivan Navi: "Друже, тримайся";

"Друже, тримайся"; Олександр Скічко: "Дякувати Богу";

"Дякувати Богу"; Анна Добриднєва: "Тримайся".

Сам Олександр Вишневський нагадав, як важливо спускатися в укриття після виття сирен, і наголосив, що "тривожна валізка" повинна бути напоготові в кожного.

Друзі, будьте уважні, не нехтуйте сигналами тривоги, зробіть все необхідне, щоб можна будо відреагувати на ситуацію в моменті – повний бак, тривожна валіза,

–закликав ведучий.

До теми "Хай засунуть собі в ср*ку": зірковий бомонд емоційно реагує на атаку Києва дронами-камікадзе

Через атаку дронів-камікадзе на Київ загинуло 5 людей – 59-річна жінка, чоловік, літня жінка, тіло якої знайшли лише вдень 18 жовтня, та молода сім'я, яка чекала на дитину. Віка, яка працювала сомельє в Goodwine, була на 6 місяці вагітності. Її знайшли в обіймах чоловіка Богдана.

19 мешканців вдалося врятувати. Пошуково-рятувальні роботи на завалах будинку тривають. ДСНСники працюють з іншими службами – розбирають уламки будівлі та вивозять сміття.

24 канал приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблих.