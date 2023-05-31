Вилетіло скло з вікон, – Камалія показала понівечену квартиру сестри після атаки на Київ

Співачка Камалія показала наслідки нещодавньої атаки на Київ, через яку постраждав будинок у Голосіївському районі. Виявилось, що там живе двоюрідна сестра артистки.

Українська співачка Камалія відреагувала на атаку на Київ, що сталась 30 травня. Уночі росіяни вкотре запустили безпілотники. Через падіння уламків у Голосіївському районі сталась пожежа.

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Камалія показала знищений дім сестри

Виконавиця розповіла, що, на щастя, її сестри не було вдома у момент атаки дронів. Утім, її квартиру добряче понівечило – від хвилі вилетіло скло.

Коли учора всі постили фото пошкодженого уламками "Шахеда" будинку в Голосіївському районі Києва, я плакала від щастя, що моєї двоюрідної сестри не було в той момент вдома, бо її квартира була саме в цьому будинку,

– зізналась Камалія.

"Звичайно, від вибухової хвилі вилетіло скло з вікон, і навіть поплавились віконні рами, два верхні поверхи повністю зруйновані. Будинок – непридатний до життя, сподіваюсь відремонтують. Найжахливіше – загинула людина".



Від вибухових хвиль вилетіло скло / Фото з інстаграму Камалії

Кадри з квартири: відео

Що відомо про нічну атаку 30 травня

Уночі 30 травня Росія вдарила по Києву дронами-камікадзе. Окупанти випустили 31 "Шахед", з них 29 – знищили сили та засоби Повітряних сил.

Уламки збитих дронів пошкодили житловий будинок у Голосіївському районі. Там сталась пожежа, а квартири на верхніх поверхах зруйнувалися. Рятувальники евакуювали 30 осіб, 4 постраждали, 1 особа загинула