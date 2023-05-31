Украинская певица Камалия отреагировала на атаку на Киев, произошедшую 30 мая. Ночью россияне в очередной раз запустили беспилотники. Из-за падения обломков в Голосеевском районе произошел пожар.

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Камалия показала уничтоженный дом сестры

Исполнительница рассказала, что, к счастью, ее сестры не было дома в момент атаки дронов. Впрочем, ее квартиру повредило – от волны вылетело стекло.

Когда вчера все постились фото поврежденного обломками "Шахеда" дома в Голосеевском районе Киева, я плакала от счастья, что моей двоюродной сестры не было в тот момент дома, потому что ее квартира была именно в этом доме,

– призналась Камалия.

"Конечно, от взрывной волны вылетело стекло из окон, и даже поплавились оконные рамы, два верхних этажа полностью разрушены. Дом – непригоден к жизни, надеюсь, отремонтируют. Самое ужасное – погиб человек".



От взрывных волн вылетело стекло / Фото из инстаграма Камалии

Кадры из квартиры: видео

Что известно о ночной атаке 30 мая

Ночью 30 мая Россия ударила по Киеву дронами-камикадзе. Оккупанты выпустили 31 "Шахед", из них 29 – уничтожили силы и средства Воздушных сил.

Обломки сбитых дронов повредили жилой дом в Голосеевском районе. Там произошел пожар, а квартиры на верхних этажах разрушились. Спасатели эвакуировали 30 человек, 4 пострадали, 1 человек погиб