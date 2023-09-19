Прокинулася від вибуху, – Оля Полякова розповіла, як і де провела ніч під час атаки дронів

19 вересня 2023, 14:57
Читать новость на русском

Джерело:

Оля Полякова

Співачка Оля Полякова цієї ночі, як і всі українці, прокинулася від повітряної тривоги. Росія атакувала міста дронами-камікадзе. Артистка в цей час перебувала в Одесі і чула вибухи.

Ввечері напередодні Полякова провела сольний концерт в Одесі, тож залишилася там ночувати. Але посеред ночі співачка прокинулася через атаку російськими дронами.

А це цікаво Виявив ворожі кораблі з окупантами, – Андрій Хливнюк показав ефектну роботу дронів

У соцмережі артистка поділилася емоціями після страшної ночі. Вона зізналася, що прокинулася від вибуху, а потім далі лягла спати.

Вночі чула вибух, від нього прокинулася, кажуть то був збитий дрон. Я в шоці від того, що ми звикли до цього. Я просто відкрила очі й лягла спати далі. Кошмар,
– розповіла Полякова.


Оля Полякова розповіла про нічну атаку дронами / Фото з її інстаграм-сторіс

Що відомо про атаку дронами в ніч на 19 вересня

  • Спочатку вночі 19 вересня вибухи пролунали у Краматорську і Слов'янську, що на Донеччині.
  • Після цього пролунав вибух в Одесі. Групи ударних БпЛА прямували через Миколаївську, Одеську, Кіровоградську та Вінницьку області в напрямку західних областей. Вибухи було чутно у Кривому Розі та на Хмельниччині.
  • Згодом у Львові пролунали вибухи. Внаслідок удару зафіксували загоряння на промисловому складі. Наразі відомо лише про одного постраждалого – 26-річного хлопця.
  • Усього було зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з Росії.27 "Шахедів" було знищено ППО по областях.

Автор: Марія Бондар