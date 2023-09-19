Прокинулася від вибуху, – Оля Полякова розповіла, як і де провела ніч під час атаки дронів
Джерело:Оля Полякова
Співачка Оля Полякова цієї ночі, як і всі українці, прокинулася від повітряної тривоги. Росія атакувала міста дронами-камікадзе. Артистка в цей час перебувала в Одесі і чула вибухи.
Ввечері напередодні Полякова провела сольний концерт в Одесі, тож залишилася там ночувати. Але посеред ночі співачка прокинулася через атаку російськими дронами.
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У соцмережі артистка поділилася емоціями після страшної ночі. Вона зізналася, що прокинулася від вибуху, а потім далі лягла спати.
Вночі чула вибух, від нього прокинулася, кажуть то був збитий дрон. Я в шоці від того, що ми звикли до цього. Я просто відкрила очі й лягла спати далі. Кошмар,
– розповіла Полякова.
Оля Полякова розповіла про нічну атаку дронами / Фото з її інстаграм-сторіс
Що відомо про атаку дронами в ніч на 19 вересня
- Спочатку вночі 19 вересня вибухи пролунали у Краматорську і Слов'янську, що на Донеччині.
- Після цього пролунав вибух в Одесі. Групи ударних БпЛА прямували через Миколаївську, Одеську, Кіровоградську та Вінницьку області в напрямку західних областей. Вибухи було чутно у Кривому Розі та на Хмельниччині.
- Згодом у Львові пролунали вибухи. Внаслідок удару зафіксували загоряння на промисловому складі. Наразі відомо лише про одного постраждалого – 26-річного хлопця.
- Усього було зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з Росії.27 "Шахедів" було знищено ППО по областях.