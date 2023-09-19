Ввечері напередодні Полякова провела сольний концерт в Одесі, тож залишилася там ночувати. Але посеред ночі співачка прокинулася через атаку російськими дронами.

А це цікаво Виявив ворожі кораблі з окупантами, – Андрій Хливнюк показав ефектну роботу дронів

У соцмережі артистка поділилася емоціями після страшної ночі. Вона зізналася, що прокинулася від вибуху, а потім далі лягла спати.

Вночі чула вибух, від нього прокинулася, кажуть то був збитий дрон. Я в шоці від того, що ми звикли до цього. Я просто відкрила очі й лягла спати далі. Кошмар,

– розповіла Полякова.



Оля Полякова розповіла про нічну атаку дронами / Фото з її інстаграм-сторіс

Що відомо про атаку дронами в ніч на 19 вересня