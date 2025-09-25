В інстаграм-сторіс Логай поділився першими кадрами з примірювання протеза. Йому дали спробувати один готовий, який вироблявся для іншої людини. Актор заінтригував, що палець буде не простий, а дуже і дуже цікавий.

Під час виготовлення буду показувати процес. Задумали дещо специфічне, сподіваюсь, вийде,

– заявив чоловік.

Артур Логай приміряв протез / Скриншот ТСН

Можна припустити, що знаменитість зробив ставку на сучасні технології. То ж залишається очікувати, що такого цікавого придумав Логай разом із розробниками протезів.

До слова, це вже не вперше, коли зірка отримує серйозні травми. До прикладу, минулого року Логая госпіталізували до лікарні зі струсом мозку та травмою руки. Про це актор розповів у програмі "ЖВЛ".

Як Артуру Логаю відірвало палець?