Та нещасний випадок не засмучує актора, адже він уже на шляху до протезування, пише Showbiz 24 з посиланням на інстаграм артиста.
До слова Контрабандні айфони та гівевей під час війни: все про новий скандал навколо блогерів
В інстаграм-сторіс Логай поділився першими кадрами з примірювання протеза. Йому дали спробувати один готовий, який вироблявся для іншої людини. Актор заінтригував, що палець буде не простий, а дуже і дуже цікавий.
Під час виготовлення буду показувати процес. Задумали дещо специфічне, сподіваюсь, вийде,
– заявив чоловік.
Артур Логай приміряв протез / Скриншот ТСН
Можна припустити, що знаменитість зробив ставку на сучасні технології. То ж залишається очікувати, що такого цікавого придумав Логай разом із розробниками протезів.
До слова, це вже не вперше, коли зірка отримує серйозні травми. До прикладу, минулого року Логая госпіталізували до лікарні зі струсом мозку та травмою руки. Про це актор розповів у програмі "ЖВЛ".
Як Артуру Логаю відірвало палець?
- Травму чоловік отримав на скеледромі у Києві. За словами Артура, під час заняття обручка на руці зачепилася за кнопку на стіні, стався ривок, і палець миттєво відірвало.
- Актору викликали швидку, а відірваний палець він забрав із собою. На жаль, характер травми не дозволив лікарям пришити назад втрачену фалангу.