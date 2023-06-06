"Ми підключили юристів": у Швейцарії Артему Пивоварову двічі заборонили грати концерт

Український співак Артем Пивоваров мав запланований на 5 червня концерт у швейцарському місті Цюріху. Проте місцева влада скасувала захід. Згодом команда артиста домовилась з іншим майданчиком, але і цей виступ скасували. Пивоваров запевняє, що до цього причетні росіяни. Зрештою співак таки виступив у місті на березі річки.

У своєму Instagram співак повідомив шанувальникам, що вирішили з концертом у Цюріху. Адже вже вдруге місцева влада скасувала виступ Пивоварова, повіривши кремлівській пропаганді.

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Чому Пивоварову скасували концерт у Швейцарії

За словами Артема Пивовара, він та його команда зробили все можливе для того, щоб концерт у Цюриху все ж таки відбувся.

Після скасування першого концерту вони знайшли іншу локацію. Але і там виступ українського артиста скасували – місцева влада та поліція заборонили проводити концерт на новому майданчику.

Ми не скасовуємо концерт, а переносимо його. Ми підключили всі ресурси, посольство, пресу, юристів, збиратимемо всі необхідні документи для того, щоб концерт відбувся, але пізніше, в осінньому турі. Ми продовжуватимемо боротися за правду,

– заявив Артем.

Причиною заборони став нібито "радикалізм" Пивоварова. Все через фото та відео у соцмережах, на яких Артем допомагає українським військовим та оголошує збори. Ми бачимо, що саме так і працює російська пропаганда за кордоном.

Артем Пивоваров таки заспівав у Цюріху

Цікаво, що сам артист, попри заборону, таки провів невеликий "концерт" на березі річки. Шанувальники показали відео, як Пивоваром співає в Цюріку просто на вулиці. Тож, росіяни не стали на заваді виступу музиканта.

До слова, фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка також нарвався на російську пропаганду. Його концерт в швейцарському місті Цюріху теж скасували. А самого українця кремлівська пропаганда брехливо звинуватила його в "підтримці фашизму".