Про вчинок артиста стало відомо з допису у соцмережі Threads. Мама дівчинки розповіла, що її донька найбільше мріє провести день народження – 9 листопада – з татом-військовим на концерті Артема Пивоварова, передає Showbiz 24.

До слова Переможці Євробачення-2024 Nemo станцювали під хіт Поплавського: кумедне відео

На жаль, батькові не вдасться приїхати на день народження доньки. Тому мама запитала, чи не хотів би хтось обміняти квиток з 12 або 14 листопада на 9.

У доньки день народження 9 листопада і вона найбільше мріє провести цей день з татом на концерті Артема Пивоварова. Я не встигла саме на цей день придбати квиток. Можливо, хтось бажає поміняти на 12 або 14? Так хочеться їй цей день зробити все-таки щасливим,

– написала жінка.

Цей допис побачив сам Артем Пивоваров та відреагував. Він поділився, що готовий подарувати квиток на будь-який з днів.

"Вітаю! Готовий подарувати Вам квитки на будь-який з концертних днів! Або можливо хочете на всі? Подякуйте татові за службу", – написав артист.

Мама дівчинки згодом опублікувала фото, як разом з дітьми спілкувалась з чоловіком-захисником. За її словами, батько був вражений подарунком Пивоварова.

"Це тато наш шокований від подарунка Артема Пивоварова. Безмежно дякуємо всім за такі теплі слова. Тредс – це дійсно місце сили та підтримки. Люди, ви неймовірні", – поділилась жінка.



Сім'я на зв'язку з татом-військовим / Фото з соцмережі Threads

Допис зібрав безліч коментарів від розчулених користувачів:

"Я плачу від щастя за вашу донечку";

"Тепер чекаємо відео з концерту";

"Побачила коментар і так тепло стало на душі";

"До сліз. Вдячність татові за службу, повага Артему за чуйність";

"Я вперше в житті плачу через коментар".

Раніше Артем Пивоваров випустив нову пісню та атмосферний кліп. Це колаборація з учасниками гурту Ziferblat.

Які ще концерти українських артистів відбудуться?