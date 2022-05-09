Артем Пивоваров розповів про рідних, які залишились в окупації: "Не можу тримати зв'язок"

Український музикант Артем Пивоваров зізнався, що його родичі живуть в одному з міст, що під окупацією. Він розповів, чи вдається тримати з ними зв'язок.

Ще у перший день повномасштабної війни російські військові увійшли до Вовчанська. Це рідне місто Артема Пивоварова.

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Артем Пивоваров про родичів в окупації

Музикант розповів, що у Вовчанську залишились його родичі. Він не має з ними зв'язку, але думає, що все гаразд.

У перший день я дізнався, що до Вовчанська увійшли війська Росії. На жаль, у мене немає великої кількості достовірної інформації, оскільки не можу тримати зв'язок зі своїми близькими. Але знаю, що з ними все добре. Все, що можу сказати,

– поділився Пивоваров.

Артем додав, що, на щастя, у Вовчанську не така погана ситуація, як було з Бучею та іншими містами на Київщині. Він поділився, що ситуація начебто більш стабільна, а з цивільними поводяться нібито нормально.

Артем Пивоваров про маму

, 4 травня колона автомобілей з мирними людьми хотіли покинути тимчасово окупований Вовчанськ. Але російська війська обстріляли машини – згодом знайшли 6 пошкоджених автівок та 4 згорілих тіла.

Мама виконавця працює медиком. Вона продовжує залишатися в місті й працювати там, що дуже гнітить артиста.

"Так, вона працює. Це все, що я можу сказати, тому що дуже за них переживаю. І я не можу з ними підтримувати нормально зв'язок. Ми навіть не можемо здійснити один єдиний дзвінок. Не їхати була позиція мами, ми на цю тему багато спілкувалися. Але зараз, на жаль, взагалі немає можливості виїхати", – зізнався він.

Зауважимо, Артем Пивоваров розповідав про маму ще у перші дні війни, коли звертався до росіян. "У моєму рідному місті Вовчанську підірвано 2 мости, а моя вічно сяюча в такт сонцю, молода мама, за обов'язком своєї служби, як медичний працівник, повинна приймати поранених людей в лікарні. Ми не хочемо війни, але ми й не хочемо допомоги. Ми незалежна країна вже 30 років і ми будемо відстоювати свою позицію! Нехай почує увесь світ", – казав тоді артист.