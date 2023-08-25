"Це увійде в історію": Артем Пивоваров презентував телеверсію своїх концертів з оркестром

Український співак Артем Пивоваров до Дня Незалежності випустив телеверсію своїх великих концертів з оркестром, які пройшли в Києві. Шанувальники артиста кажуть, що Пивоваров створює нову історію.

Ці концерти зібрали солдаути та стали першою подією, яка відбулася в Палаці "Україна" після початку повномасштабного вторгнення. Глядачі змогли відчути характер української музики.

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Програма Артема Пивоварова з окрестром та Капелою ім. Ревуцького об'єднала традиції та сучасність. Звучання народних інструментів та потужні голоси чоловічого хору надали хітам Артема Пивоварова іншого забарвлення.

Цікаво, що підготовка до концертів тривала понад 3 місяців. Над створенням шоу працювали майже 200 людей. На сцені були 83 людини, також було ефектне світлове шоу.

Дякую всій нашій великій команді, що працювала над створенням цієї магії та допомогла втілити мою давню мрію. Ці концерти – музичний ретрит, можливість зазирнути в потаємні куточки душі. Запрошую поринути у світ української музики,

– звернувся Пивоваров до фанів.

Команда вирішила створити телеверсію цих концертів, щоб ще більше людей могли насолодитися чарівною музикою.

Артем Пивоваров – Палац Україна (Orchestra Live): відео

Шанувальники артиста висловили захоплення. У коментарях вони підтримали Пивоварова:

"Це розрив! Пишаємось".

"Створюється нова історія! Дякую".

"Цей концерт увійде в історію!"

"Це моя улюблена, з оркестром воно проникає до найглибших нот душі. Не можу зупинитись, щоб не плакати. Це шедевр".

"Дуже чуттєво, ніжно, до мурах! Завжди слухаю на одному диханні".

"Надпотужно, до мурах, до сліз! Цей концерт увійде в історію української культури. Артем, ви наша гордість, пишаюся".

Як Артем Пивоваров підкорив українську сцену