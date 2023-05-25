Маша Єфросиніна несподівано зачитала реп у дуетній пісні з Артемом Пивоваровим

Артем Пивоваров презентував нову пісню, яку записав разом з Машею Єфросиніною. Вони представили пісню "Люблю", що створена з двох пісень українського поета Михайля Семенка.

Артем Пивоваров запропонував Маші Єфросиніній зробити дует ще минулого року під час інтерв'ю. Їхня спільна робота й справді вийшла – це пісня та кліп "Люблю" на вірші Михайля Семенка. Це продовження проєкту "Твої вірші, мої ноти".

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Артем Пивоваров заколабив з Машею Єфросиніною

Для телеведучої Маші Єфросиніної це був новий досвід. Вона у пісні не співає, а декламує вірш "Сон" – це один з двох поезій, що поєдналися в композиції. Цю роботу Артем Пивоваров приурочив до дня народження Єфросиніної.

Друга частина пісні – це виконання вірша "Люблю" Артемом Пивоваровим, який поклав твір на музику. Таким чином у кліпі розкриваються дві особисті історії Артема й Маші. В ролику вони переглядають старі фото й речі, що переносять їх у дитинство.

Михайль Семенко – яскрава і неординарна постать в українській літературі. Поет завжди хотів вирізнятися з-поміж інших і сміливо експериментував, прагнучи змінити уявлення про поезію. Я хочу, щоб про таких видатних осіб дізнавалося якомога більше людей, тому присвятив цю роботу поезіям видатного українського футуриста,

– поділився Пивоваров.

Артем Пивоваров та Маша Єфросиніна – "Люблю": дивіться відео онлайн

Маша Єфросиніна додала, що є фанаткою проєкту Пивоварова. Вона згадала, як відреагувала на його пропозицію зробити трек разом.

"Сказати, що я розгубилась, це нічого не сказати. Мало того, я думала, що це якийсь жарт аж до того, як опинилася з Артемом в студії. І там я теж не могла опанувати знервованість, бо я не співаю від слова "зовсім". Далі тільки пам’ятаю, як ми багато говорили, стояли на цвяхах, сміялися, трохи сплакнули і… дуже легко записали композицію. Я щаслива! Мені страшенно подобається результат! А ще я тепер всім можу говорити: "У мене дует з Пивоваровим"".

Це не просто подарунок на день народження, це подарунок моєму життю! Бо ця пісня пробуджує душу! Дуже дякую, що повірив, та возився зі мною в студії! Люблю,

– додала ведуча.

Українці діляться першими враженнями від композиції та кліпу у коментарях:

"Ваше сучасне прочитання української класики безцінне, Артеме!"

"Боже який спокій і легкий сум від цієї пісні. Така лірична і кайфова. Маша молодчинка,що довірилась, а Артем – майстер. Пообіцяв - зробив! Найулюбленіший проєкт, пісня в саме серденько";

"Пивоваров – це магія, натхнення, найкращі хіти. Дякую вам за творчість";

"З самого ранку не можу наслухатися цією піснею, пісня огортає, обіймає та надихає";

"Яка пронизлива краса! Маші многая літа. Вам, Артеме, процвітання".