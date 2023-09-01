Артем Пивоваров замилував мережу своїм архівним фото: як співак виглядав у школі

1 вересня у День знань українські зірки вітають своїх шанувальників з початком осені та нового навчального року. Часом вони діляться архівними фото з дитинства та пишуть щирі привітання.

Такий флешмоб з архівними світлинами вирішив підтримати й співак Артем Пивоваров. Він поширив своє дитяче фото в інстаграм-сторіс.

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Як Артем Пивоваров виглядав у школі

На світлині, якою виконавець поділився зі своїми шанувальниками, він позував у піджаку. Також школяр одягнув білу сорочку із чорно-білим коміром. Артем усміхався та тримав у руках грамоту.



Артем Пивоваров у шкільні роки / Фото з інстаграму артиста

Зазначимо, до Дня Незалежності Артем Пивоваров випустив телеверсію своїх великих концертів з оркестром, які пройшли в Києві. Ці виступи зібрали солдаути та стали першою подією, яка відбулася в Палаці "Україна" після початку повномасштабного вторгнення. Програма співака з окрестром та капелою ім. Ревуцького об'єднала традиції та сучасність. Звучання народних інструментів та потужні голоси чоловічого хору надали хітам Артема Пивоварова іншого забарвлення.

Цікаво, що підготовка до концертів тривала понад 3 місяці. Над створенням шоу працювали майже 200 людей, а на сцені були 83 людини. Окрім цього під час виступів показали ефектне світлове шоу.

Українські зірки в шкільні та студентські роки

Нещодавно українська акторка Анна Кошмал, яка здобула популярність завдяки участі в серіалі "Свати", показала, як виглядала у 18 років. Як виявилось, раніше зірка була брюнеткою. Вона опублікувала світлину, на якій позувала у білій сукні з серйозним обличчям та яскравим макіяжем з акцентними чорними стрілками та рожевими губами.

яка здобула популярність завдяки участі в серіалі "Свати", показала, як виглядала у 18 років. Як виявилось, раніше зірка була брюнеткою. Вона опублікувала світлину, на якій позувала у білій сукні з серйозним обличчям та яскравим макіяжем з акцентними чорними стрілками та рожевими губами. Ольга Сумська також днями поділилася архівними кадрами. Вона виставила фото з Полтави, яке було зроблено в 1982 році, та повторила його у 2023. Акторка опублікувала світлини, що були зроблені на тлі пам'ятника Миколі Гоголю в Полтаві. На фото вона постала в елегантному образі. 16-річна Ольга позувала в спідниці, блузці та в піджаку. До свого образу вона додала витончену підвіску, сережки та сумку. Що цікаво, раніше Сумська теж була брюнеткою.