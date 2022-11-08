Артем Пивоваров згадав свій концерт у Маріуполі й розчулив Бєднякова: відео до сліз

Артем Пивоваров, який зараз активно гастролює Україною та світом, відшукав у галереї відео з великого концерту в Маріуполі. Він запостив його в інстаграм і написав, що пам'ятає місто таким, а не розтрощеним та окупованим Росією.

З відео видно, що багатотисячна публіка мало не довела Артема Пивоварова до сліз, коли в унісон співала його хіт "Собирай меня". Розчулився навіть шоумен Андрій Бєдняков.

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Артем Пивоваров розчулив Бєднякова відео з концерту в Маріуполі

Маріуполь, пам'ятаю тебе таким,

– зворушливо написав Пивоваров.

Телеведучий Андрій Бєдняков, який народився в Маріуполі та втратив там маму, не оминув увагою пост співака й зізнався, що теж пам'ятає місто таким енергійним і живим: "І я його таким пам'ятаю".

Фани Артема Пивоварова теж розчулилися, а хтось навіть згадав, що був на цьому концерті:

"Моє серце розбивається знову і знову";

"Сльози на очах, коли дивишся на цих людей і розумієш, що багато кого з них немає в живих";

"Біль, біль за Маріуполь і за нашу Україну";

"Ми повернемося і нас буде набагато більше, і ми повернемо ці щасливі дні до цього міста. Воно знову оживе";

"Я впевнена, що ми ще не раз будемо на драмі співати разом. Вірю, що наш Марік буде скоро вільним і живим, як і раніше";

"А, я пам'ятаю цей день, тоді вперше познайомилася з вашою творчістю, Артеме! І закохалася в те, що ви створюєте та даєте".

До речі, на сольник Артема Пивоварова в Латвії прийшов захисник "Маріуполя" з синьо-жовтим прапором і прочитав Молитву українського націоналіста за "азовців", які воюють і які героїчно загинули.