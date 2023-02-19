Викликали медиків: Артем Пивоваров травмував ногу під час концерту в Польщі – шокуюче відео
Джерело:Артем Пивоваров
Український співак Артем Пивоваров під час концерту в Бидгощі (Польща) послизнувся на сцені та отримав травму. Він показав шокуюче відео, на якому медики оглядають його ногу та наносять на неї спрей-заморозку.
Можливо, у артиста може бути забій чи розтяг, а може – все значно серйозніше. Наразі сам Артем Пивоваров ніяк не коментував цей інцидент.
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Водночас на відео помітно, як йому надають першу медичну допомогу. Щоб зменшити біль артиста, медики нанесли спрей-заморозку.
Цікаво, що після цього Артем повернувся на сцену, щоб продовжити виступ. "Все буде добре. До зустрічі", – написав Пивоваров під відео.
Цікаво, що у Instagram-stories співак показав листування зі своєю мамою після травми, в якому зазначив, що все добре. Він просто оступився, оскільки підлога була слизькою. На це мама жартівливо чи не дуже написала: "Нах*ра ти пригаєш?".
Реакція мами Артема Пивоварова на його травму ноги / Скриншот
Шанувальники у коментарях бажають Артему Пивоварову якнайшвидшого одужання.
- "Цей концерт буде у моєму серці назавжди, звук, енергія, сила, подача… Магія від першої до останньої ноти. А вийти співати з травмою та незважаючи на біль віддати себе на 100% – це те, що показує, хто ти є!"
- "Відданість своїй справі – продовжувати концерт незважаючи ні на що, важливо".
- "Люди, ви думаєте його це зупинить ? Я думаю, що ні! Він ж у нас бомба-ракета. Заживе нога і буде далі покоряти всі балкони і арки. Артем, бережи себе! Одужуй! І дякуємо тобі за всі твої концерти. у Варшаві був підпал".
- "Ну казали ж, що дострибаєшся, непосидючий ти наш".
- "Бережи ніжку! Одужуй! Дякую за сьогодні, то був підпал!"
- "Одужуй швидше".
У коментарях ведучий Андрій Бєдняков зазначив, що не впевнений (ймовірно в тому, що все буде добре – 24 Канал). "Я після такого у гіпсі ходив місяць", – додав він.
До слова, зараз Артем Пивоваров вирушив у благодійний тур Європою. Артист виступить з концертами, щоб зібрати кошти на потреби наших військових. А згодом повернеться в Україну і продовжить зустрічатися з шанувальниками тут. Графік концертів дізнавайтеся на сайті.