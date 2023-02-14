"Ми потрібні одне одному": Артем Пивоваров до Дня Валентина виступив у Львові – фото та відео

Напередодні Дня святого Валентина Артем Пивоваров приїхав до Львова, де потішив шанувальників сольними концертами. Неймовірно харизматичний і талановитий виконавець зібрав аншлаг, об'єднавши прихильників різного віку.

24 Канал також побував на святковому концерті артиста. Артем не лише потішив фанатів, але й допоміг ЗСУ. Майже рік виконавець виступає лише з благодійними концертами, збирає кошти на потреби наших захисників, допомагає наближати перемогу.

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Задовго до початку виступу найпалкіші шанувальники почали збиратися у !FESTrepublic, щоб зайняти найкращі місця. Коли музиканти вийшли на сцену, публіка вибухнула оваціями. На цей момент прихильники Пивоварова чекали дуже довго, тож насолоджувалися кожним моментом. Артем виступив з оновленим складом свого колективу. Кожен з музикантів зачарував публіку харизмою і талантом.

Сотні львів'ян і гостей міста співали улюблені пісні, танцювали та просто насолоджувалися прекрасним вечором, адже його зараз дуже бракує. Це благодійний захід, який, як зазначив сам Пивоваров, має ще й психотерапевтичний характер.



Концерт Артема Пивоварова у Львові / Фото Христини Кобак, 24 Канал

На концерті прозвучали улюблені хіти: "Думи", "Дежавю", "Там у тополі", "Ой на горі", "Рандеву", "Міраж", "Маніфест" та інші. Унікальний голос артиста доповнювали танці та шалена енергетика, яку Артем подарував прихильникам.

Того вечора Пивоварова багато спілкувався з глядачами. Він порушив кілька дуже важливих питань, які болять кожного, надихнув фанатів на боротьбу, єднання.

"Будьте гідними людьми для нашої країни": основні меседжі Артема Пивоварова з концерту у Львові

"Ви як вважаєте, концерти не на часі зараз? Мовчите, скоріш за все ви так не вважаєте. І знаєте що? Так не вважаю не тільки я і моя команда, а про це не думають також наші військові, які щодня боронять нашу країну. І я хочу звернутись до людей, в яких інша думка. Чи зможете ви сказати військовій людині в обличчя, що війна зараз не на часі? Чи зможете ви сказати особисто, що ви зараз не можете допомогти людині, яка потребує допомоги?"

"Щотижня протягом року ми відправляємо як мінімум одну – дві автівки, броніки, амуніцію, берці, прилади військової техніки. Нещодавно ми відправили бойову броньовану розвідувальну військову машину. Ми відправляємо броньовані буси, ми постійно адресно спілкуємося з нашими військовими й ми розуміємо, що вони потребують цієї допомоги".

Війна триває і війна не закінчилася. В кожному місті нашої країни. Ми маємо це усвідомлювати й розуміти. І перемога не постукає до нас у двері сама. Ми маємо єднатися сьогодні, будь-яким чином. Маємо бути гідними дітьми для нашої країни, боронити нашу країну, підтримувати нашу країну, наших військових, бо ми є їхнім тилом. Ми маємо це робити й ми будемо робити те, що вміємо найкраще.



Артем Пивоваров на концерті у Львові / Фото Христини Кобак, 24 Канал

"Ті люди, які будуть кричати, що концерти "не на часі" не зустрічали війну так, як ми, я особисто, моя сім'я, мої близькі, рідні. Ми бачили це, ми бачили втрати, ми відчули це на собі, ми не хочемо, щоб це продовжувалось, ми будемо робити щодня те, що вміємо робити найкраще за все, допомагати нашій країні будь-яким чином. І мені начхати, що ви думаєте про це. Мені начхати, я кажу це вам, людям, які побачать це відео. Закрийте свої пельки й допомагайте країні! Або чекайте перемогу, а ми будемо робити те, що вміємо робити найкраще, щодня наближаючи нашу перемогу. Бо ми знаємо, що настане цей день, коли розквітне наша країна, врожай на нашій землі, квітучий і родючий врожай. Навіть, якщо нам будуть заздрити, і нехай заздрять, бо ми з вами будемо тільки пишатися, пишатися нашими героями, нашими дітьми, нашими сім'ями. І не треба брати приклад з наших сусідів, не треба сіяти зраду в нашій країні".

Бути гідними дітьми сьогодні й зараз. Ми маємо з вами спільну мету – разом йдемо до перемоги. Ми маємо з вами одне велике спільне серце. Жовто-блакитне серце.

"Ми пишаємось тим, що можемо бути корисними сьогодні, але ви повертаєте нам віру і щоразу заряджаєте нас на те, щоб продовжували надихати мільйони людей не тільки в нашій країні, а й у всьому світі. І ми отримуємо неймовірну силу. Знаєте, часто здається, що опускаються руки, не вистачає ні емоцій, ні бажань, але ви як нація, велика нація, надихаєте кожного не тільки в цій країні, а й за її межами. На те, що ми найсильніші у цьому світі. І зараз не тільки собі, а й всім ви показуєте, якою взагалі має бути країна у 21 столітті – сильною, сміливою, вільною, незалежною. Вже 31 рік ми з вами говоримо про нашу незалежність, ми відстоюємо і виборюємо, але зараз, у час війни, під час повномасштабного вторгнення ми з вами перейшли в іншу фазу, яка має назву взаємозалежність. І це варто усвідомлювати, бо ми єднаємося і в нашому єднанні є сила. Ми потрібні одне одному. Людині потрібна людина. І маємо бути підтримкою кожного дня, гідно представляти нашу країну".



Артем Пивоваров на концерті у Львові / Фото Христини Кобак, 24 Канал​

"Я хочу, що ви зараз зібрали всі ваші накопичені емоції за весь цей період, всі ваші думки й відпустили їх у звук, кожен, хто є в цій залі. Навіть, якщо вам здається, що ви не вмієте співати. Відпустіть ці емоції, прокричіть ці слова. Віддайте себе тут і зараз, бо наші концерти мають не тільки благодійну мету, вони ще мають психотерапевтичний характер . Тому в такі моменти ми усвідомлюємо, що, скоріш за все, ми на своєму місці й хочемо привітати так само всіх, хто є в цій залі й мільйони людей по всьому світу. Будьте собою, будьте гідними людьми для нашої країни!"

"Такі явища, як дежавю, нехай будуть лише нагадуванням нам про те, що ми проживаємо найособливішу і найяскравішу мить тут і зараз. Тому раджу вам отримати нашу вібрацію, зловити її. А буде прекрасно, якщо ви навіть цю маленьку частинку зможете забрати з собою, ми будемо щасливі".