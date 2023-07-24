"Іди сюди": Артем Пивоваров поскандалив з фаном – відео з концерту

Артем Пивоваров зараз гастролює Україною. Зокрема, 23 липня він виступив у Чернівцях. У розпалі концерту трапився неприємний інцидент. Відтак Артем Пивоваров поскандалив з фаном.

Співак зупинив виступ, аби поговорити з відвідувачем, який був незадоволений концертом. Чоловік весь час показував дизлайк, а це неабияк обурило Артема. Він навіть запитав, чи не заставили його прийти на концерт до виконавця.

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Артем Пивоваров посварився з шанувальником

Артист запросив прихильника на сцену, щоб він продемонстрував, як правильно співати, аби йому сподобалось. Втім, чоловік сказав Артему, що не хотів заважати. Водночас він відмовився виходити на сцену.

Іди сюди на сцену. Ти показуєш увесь концерт ось так (дизлайк – 24Канал). Друже, давай, сміливіше. Чи ти не про сміливість?,

– емоційно висловився виконавець.

"Якщо хочеш спробувати, нема питань, фонограма завжди до твоїх послуг", – додав співак.

До слова, нещодавно Артем Пивоваров завершив благодійний тур містами Європи. Він провів концерти в понад 6 країнах. Зокрема, в межах цього туру співак виступив у Франції, Швейцарії, Португалії, Іспанії, Польщі, Угорщині тощо. За частину грошей з цього турне вдалося придбати 5 автівок для ЗСУ.

Відомо, що команда артиста самотужки займається перегоном цих автівок з-за кордону в Україну.