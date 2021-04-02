"Не дай Бог ми лишимось удвох": Арсен Мірзоян показав пристрасть у новому кліпі "Подружка"

Джерело:ютуб Арсена Мірзояна
Український виконавець Арсен Мірзоян вразив новою музичною прем'єрою 2 квітня – він випустив кліп та пісню "Подружка". У ньому він показав стосунки між друзями, які часто переростають в інтим, але не в спільне життя.
Таким чином Мірзоян вирішив поміркувати – а чи може бути між чоловіком і жінкою справжня дружба? А якщо й так, то де межа між дружбою та взаємними почуттями?
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"Ви не кохаєте одне одного і про спільне життя – ані розмов, ані думок. При цьому вам добре разом в одній компанії, ви розумієтесь і так само шукаєте свою половинку, як і "подружка". Секс по дружбі? Лишаючись сам на сам з нею, обидва усвідомлюєте: "А чом би й ні?" А головне – довіряєте одне одному, між вами відсутні ревнощі як маркер уприватнення. І ще, вона об'єктивно на твоєму боці, бо дійсно друг", – поділився Арсен Мірзоян.
Арсен Мірзоян – Подружка: дивитись відео онлайн
Режисером пристрасного кліпу "Подружка" став Віктор Скуратовський. Він придумав, що артист повинен у прямому сенсі зануритись у вир своїх почуттів, пірнувши у басейн з "подругою". Також у кліпі можна побачити чимало чорно-білих кадрів.
Нова пісня "Подружка" увійде в новий студійний альбом виконавця, який він вже готує до релізу в честь 10 річниці своєї творчості.
Скільки я вже не встиг
Взяв просто і впустив
Себе шукав і загруз в болоті
Ніби лишив на потім
Рибки очей твоїх
Як же ж забути їх
Зваблива посмішка
В статусі подружка
Приспів:
Нащо стосункам сенс
Мова якщо йде лише про секс
І жартували: що не дай Бог
Ми лишимось удвох
Час заховав на жаль
Спогади за вуаль
Але я пам’ятаю досі
Кожну з тобою осінь
Скільки я вже не встиг
Взяв просто і впустив
Себе шукав і загруз в болоті
Ніби лишив на потім