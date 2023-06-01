Арсен Мірзоян відповів на чутки про розлучення та зізнався, чи зраджував дружину

Музикант Арсен Мірзоян висловився щодо чуток про його розлучення з Тонею. Артист зізнався, що не розуміє, звідки вони беруться.

Зараз Тоня Матвієнко перебуває в Україні – їздить з концертами по містах. Та до повернення додому зірка жила у Великій Британії, тому перебувала у постійній розлуці з чоловіком.

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Арсен Мірзоян про чутки про розлучення

Арсен Мірзоян спростував усі чутки про розлучення та додав, що навіть не було приводу для цих пліток. Реагувати на закиди жовтої преси йому не хотілося.

Я взагалі не розумію, звідки вони беруться. Розумієш, офіційні ЗМІ цього не писали, тому якось рефлексувати на жовтуху бажання не було. Типу, записувати спростування… Менеджер Тоні навіть сміявся і казав: "Слухай, нехай тобі пливуть плітки, воно своє діло робить",

– поділився артист.

Музикант додав, що стосунки з Тонею через вторгнення дуже змінилися, до того ж – на краще: "Ставлення один до одного, що насправді цінне, скажімо... Кохання підсилилося. Плюс шоубізнес непроста штука, вона затягує. Стали легше до всього ставитись".

Інтерв'ю з Арсеном Мірзояном: дивіться відео

Чи зрадив Мірзоян

Арсен Мірзоян також поділився, що якби зрадив дружину, то не зізнавався би про це. "Звісно, ні. Не треба цього казати. В мене навіть така пісня є. Якщо правда є біль – помовчи". Та сам артист запевнив, що цього у шлюбі не було.

Ми з Тосєю постійно про це говоримо. Вона може передивлятись мої листування з кимось, вона так мені й каже: "Мені запідозріла ось ця персона". Ми з нею тоді розмовляємо,

– зауважив співак.

Зауважимо, Тоня Матвієнко своєю чергою розповідала, що не сумнівається в чоловікові

. Але зраду вона б пробачити не змогла. "Це так жорстко. Така зрада не фізична, а в духовному сенсі. Якби зі мною так вчинив чоловік, я б тут померла від розриву серця", – казала зірка.