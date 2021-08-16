Арсен Мірзоян розповів про сімейні традиції та зізнався, чи планує дітей з Тонею Матвієнко

Український співак Арсен Мірзоян виховує двох синів від попереднього шлюбу. Його дружина Тоня Матвієнко також має одну доньку від перших стосунків. Разом подружжя виховує молодшу донечку Ніну. Подружжя вважає, що на цьому їм варто зупинитися й більше не заводити діток.

Українські артисти Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко близько 4 років перебувають у шлюбі. Вони виховують дітей від перших стосунків та опікуються спільною донькою Ніною.

До слова Буває по-різному, – Тоня Матвієнко про суддівство на "Співають всі"

Чи хоче Арсен Мірзоян ще дітей

На запитання, чи планує подружжя поповнення у сім'ї, виконавець впевнено відповів: "Ні!". Пара навіть не замислюється про те, щоб знову стати батьками. Так само вважає Тоня Матвієнко.

Можна сказати, у нас знак стоп. Ми відповідальні люди й розуміємо, що для цього потрібно багато сил, фінансів і здоров'я. Це дуже відповідальний крок. Я вважаю, що один з важливих і необхідних вкладів – у дітей. Шукати відповіді й сенс життя слід саме в них. Треба вкладати в них гроші, допомагати, ділитися досвідом і вберігати від помилок,

– наголосив Арсен Мірзоян.



Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко / Фото з інстаграму Арсена Мірзояна

Що відомо про попередні стосунки зірок

Арсен Мірзоян був одружений тоді, коли зустрів Тоню Матвієнко. У першому шлюбі в артиста з'явилося двоє синів – Влад та Артем. Чоловік пішов від дружини Анни, бо закохався в Антоніну.

Тоня Матвієнко вперше завагітніла у 17 років й народила доньку Уляну, якій зараз 22 роки. Тоді ж вона зіграла весілля з батьком дитини. Та з певних причин їхній союз розпався.

Сімейні традиції в сім'ї співаків

Знаменитість поділився, що у їхній родині є певні традиції. Втім, вони трохи змінилися через карантин і пандемію коронавірусу.

Вже років 8 ми щоліта їздимо в Яремче. Збираємо всіх дітей і вирушаємо на відпочинок на пару тижнів. Влітку там не жарко – чудовий клімат і холодні гірські річки. Зі старшим виїжджаємо на велосипедах, з молодшим – на рафтинг або на квадроциклах катаємося,

– розповів Мірзоян.

Співак додав, що за час карантину вони з сім'єю встигли відпочити на морі: "Я рази 2, а дівчата – 3 рази були в Єгипті, перший раз затрималися на цілий місяць, якраз потрапили на некурортний сезон, але це теж круто, адже там не холодно – близько 20 градусів, а море все одно тепле".

Вдома сім'я зірок також дуже активно проводить час. З 5-річною Ніною Арсен Мірзоян влаштовував прогулянки, грався у волейбол. У неділю артист зранку біг крос, а потім гуляв парками з донькою.