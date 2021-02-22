Вирішив, що буду чесним: Арсен Мірзоян пригадав, як покинув дружину заради Тоні Матвієнко

Український артист Арсен Мірзоян розповів, що був одружений тоді, коли познайомився з Тонею Матвієнко. Він рік роздумував, що робити, але вирішив бути чесним та розповів дружині Анні про нове кохання.

Відомий український співак Арсен Мірзоян дав нове відверте інтерв'ю. У ньому артист розповів деталі особистого життя.

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Арсен Мірзоян про початок стосунків з Тонею Матвієнко

З донькою Ніни Матвієнко співак познайомився під час зйомок "Голосу країни". Спочатку вона не сподобалась Арсенові, бо зайшла в студію звукозапису й не привіталась. Однак згодом між ними зав'язалось спілкування, музикант запросив Тоню у свій тур. Через певний час пара зрозуміла, що має почуття.

Однак Мірзоян на той час був одружений з Анною, яка народила чоловікові двох синів. Він довго думав над тим, яке рішення прийняти: розповісти про нове кохання, чи залишити все, як є.

Дав собі десь рік прожити з цим! Може, я передумаю, може, це не серйозно. І я зрозумів – все, приплили! Я вирішив, що я буду чесним. Не треба робити гірше нікому і я подумав, краще зараз, ніж ніколи,

– зізнався Арсен Мірзоян.

Згодом роман зірок став відомий українській аудиторії. Співаків почали звинувачувати: Арсена в тому, що він зрадник, а Тоню називали розлучницею. Але чоловік зазначає, що він однаково залишився хорошим батьком, а вину перед ексдружиною не відчуває.

"Нікуди мої обов’язки не поділися, ми з Анею обговорили умовно аліменти. Я все віддав, все переписав. Ми почали нормально спілкуватися. Тим паче, я дуже часто приїжджаю до малих. Або їх забираю на канікули, або просто в гості", – поділився Арсен Мірзоян.

Також артист може зустрічатися і з колишньою дружиною, якщо з ним не їде Тоня. Нагадаємо, зараз співак одружений з Тонею Матвієнко. Разом вони виховують донечку.

Інтерв'ю з Арсеном Мірзояном: дивіться відео онлайн