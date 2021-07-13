Аріана Гранде проводить медовий місяць в Амстердамі: фото та відео

У травні 28-річна співачка Аріана Гранде вийшла заміж за агента з елітної нерухомості Далтона Гомеса. Лише зараз новоспечене подружжя відправилось у медовий місяць. Вони полетіли в Амстердам.

Цьогоріч багато американських зірок обрали відпочинок в Європі. Слідом за Кім Кардашян, Кейт Мосс, Кеті Перрі та Орландо Блумом це зробила володарка Греммі Аріана Гранде. З чоловіком Далтоном Гомесом вона мандрує Нідерландами.

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В особистому профілі з 250 мільйонною аудиторією співачка показала серію фото та відео з романтичного медового місяця. Схоже, в Аріани Гранде та Далтона Гомеса насичена екскурсійна програма. Вони встигли здійснити річкову прогулянку по каналах, побачити вітряні млини та інші туристичні об'єкти Амстердама.

Серед випадкових фото з поїздки є кадр, на якому подружжя зображене разом. У чорних захисних масках їх зазнімкували в парі величезних дерев'яних капців – сабо.

Новий допис знаменитість підписала лаконічно. Аріана Гранде залишила смайлики маленького равлика й апетитних вафель. Схоже, вона натякнула на знаменитий нідерландський десерт – стропвафлі.

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