Аріана Гранде проводить медовий місяць в Амстердамі: фото та відео
Джерело:інстаграм Аріани Гранде
У травні 28-річна співачка Аріана Гранде вийшла заміж за агента з елітної нерухомості Далтона Гомеса. Лише зараз новоспечене подружжя відправилось у медовий місяць. Вони полетіли в Амстердам.
Цьогоріч багато американських зірок обрали відпочинок в Європі. Слідом за Кім Кардашян, Кейт Мосс, Кеті Перрі та Орландо Блумом це зробила володарка Греммі Аріана Гранде. З чоловіком Далтоном Гомесом вона мандрує Нідерландами.
До теми Аріана Гранде показала перші фото з таємного весілля
В особистому профілі з 250 мільйонною аудиторією співачка показала серію фото та відео з романтичного медового місяця. Схоже, в Аріани Гранде та Далтона Гомеса насичена екскурсійна програма. Вони встигли здійснити річкову прогулянку по каналах, побачити вітряні млини та інші туристичні об'єкти Амстердама.
Серед випадкових фото з поїздки є кадр, на якому подружжя зображене разом. У чорних захисних масках їх зазнімкували в парі величезних дерев'яних капців – сабо.
Новий допис знаменитість підписала лаконічно. Аріана Гранде залишила смайлики маленького равлика й апетитних вафель. Схоже, вона натякнула на знаменитий нідерландський десерт – стропвафлі.
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Як зірки відпочили в Європі
- На початку липня світська левиця Кім Кардашян разом з супермоделлю Кейт Мосс і її донькою Лілою відпочивала в Італії. Зірка показала три вражаючі сукні й встигла нарватися на критику за зухвалі вбрання. Хоч сама Кім запевняє, що дотримувалась дрес-коду.
- Новоспечені батьки Кеті Перрі та Орландо Блум спочатку теж поїхали в Італію. З донечкою Дейзі і сином актора від першого шлюбу вони встигли оглянути пам'ятки Венеції та поплавати на гондолах. Згодом зіркову сім'ю помітили в Греції та на відпочинку в Туреччині.