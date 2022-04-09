9 квітня 2021 року помер принц Філіп – чоловік королеви Єлизавети II. Пройшов рівно рік зі смерті герцога, тож сьогодні кожен член королівської сім'ї вшановує пам'ять чоловіка, батька й дідуся.

До теми Роковини за принцом Філіпом: як королівська сім'я вшанує пам'ять чоловіка Єлизавети II

Королівська сім'я вшановує пам'ять принца Філіпа

На офіційній сторінці в інстаграмі поширили елегію поета Саймона Армітаджа. Поет написав вірша ще рік тому, після смерті принца Філіпа. Його прочитали вперше на похороні герцога Единбурзького.

Від імені Єлизавети II опублікували відео, в якому звучить елегія. Тоді як сам ролик заповнений кадрами з життя чоловіка королеви.

Пам'яті Його Королівської Високості герцога Единбурзького в першу річницю його смерті,

– написали під відео.

The Patriarchs – An Elegy – Саймон Армітадж:

Принц Чарльз і Камілла

На сторінці принца Уельського та герцогині Камілли також поширили згадку про герцога Единбурзького. Вони поділились архівними фото з принцом Філіпом.



Принц Філіп / Фото з інстаграму королівської сім'ї





Принц Філіп з дітьми та Єлизаветою II / Фото з інстаграму королівської сім'ї



Принц Філіп з принцом Чарльзом, Каміллою та Єлизаветою II / Фото з інстаграму королівської сім'ї