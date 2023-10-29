Ользі дуже важко, – Ірма Вітовська висловилася про доньку Сумської, яка продовжує жити в Росії

Українська акторка Ірма Вітовська прокоментувала позицію старшої доньки Ольги Сумської – Антоніни Паперної, яка залишилася жити в Росії після повномасштабної війни. Вона не стала критикувати артистку.

Днями стало відомо, що Антоніна Паперна отримала роль у російському телесеріалі "Холодное блюдо". Її мама Ольга Сумська досі не прокоментувала цього.

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Що Ірма Вітовська думає про доньку Сумської

У акторки запитали, чи можна пробачити Антоніну Паперна та чи повернуться українка після перемоги до України.

На це Ірма Вітовська відповіла, що донька Сумської перебуває там уже багато років.

Вона ж не після вторгнення переїхала, правда? Вона там вже склалася як людина, як особистість. Я думаю, Олі дуже важко з цим… Я не бачу, що людина є учасником якихось українофобських програм, куди заганяють усіх,

– пояснила акторка.

На її думку, більшість українофобських висловлювань російських акторів – це їхнє бажання сподобатися та бути ближче до влади.

Вітовська вирішила не коментувати скандал з донькою Сумської.

"Я не знаю її доньку, і не знаю так дуже близько сім'ю. Але ця ситуація почалася не зараз", – зазначила акторка.

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Що відомо про Антоніну Паперну: коротко