Ользі дуже важко, – Ірма Вітовська висловилася про доньку Сумської, яка продовжує жити в Росії
Джерело:"РБК-Україна"
Українська акторка Ірма Вітовська прокоментувала позицію старшої доньки Ольги Сумської – Антоніни Паперної, яка залишилася жити в Росії після повномасштабної війни. Вона не стала критикувати артистку.
Днями стало відомо, що Антоніна Паперна отримала роль у російському телесеріалі "Холодное блюдо". Її мама Ольга Сумська досі не прокоментувала цього.
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Що Ірма Вітовська думає про доньку Сумської
У акторки запитали, чи можна пробачити Антоніну Паперна та чи повернуться українка після перемоги до України.
На це Ірма Вітовська відповіла, що донька Сумської перебуває там уже багато років.
Вона ж не після вторгнення переїхала, правда? Вона там вже склалася як людина, як особистість. Я думаю, Олі дуже важко з цим… Я не бачу, що людина є учасником якихось українофобських програм, куди заганяють усіх,
– пояснила акторка.
На її думку, більшість українофобських висловлювань російських акторів – це їхнє бажання сподобатися та бути ближче до влади.
Вітовська вирішила не коментувати скандал з донькою Сумської.
"Я не знаю її доньку, і не знаю так дуже близько сім'ю. Але ця ситуація почалася не зараз", – зазначила акторка.
Дивіться повне інтерв'ю з Ірмою Вітовською: відео
Що відомо про Антоніну Паперну: коротко
- Українка кілька років тому переїхала до Росії, сподіваючись стати відомою актрисою. Там вона вступила до Театрального інституту імені Щукіна.
- Антоніна Паперна регулярно відвідує світські заходи в Москві. Водночас її мати, Ольга Сумська, намагається відбілити репутацію доньки. Артистка говорить, що для неї це дуже болісна тема.
- Крім того, Сумська зазначила, що спілкується з онуками, але дуже стримано, бо у Росії телефони прослуховуються.
- Чому Антоніна обрала залишатися у Росії та мовчати про війну в Україні – невідомо. Можливо, це пов'язано з її чоловіком-росіянином, який не бажає їхати з країни.