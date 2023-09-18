Старша донька відомої української акторки Ольги Сумської не розповіла у своїх соцмережах про черговий вихід у Москві. Та у російських ЗМІ з'явилися фото з заходу, де засвітилась Антоніна Паперна разом з чоловіком-росіянином Володимиром Ягличем, передає 24 Канал.
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Антоніна Паперна відвідала захід у Москві
У Москві відбулась презентація нових проєктів російського вебресурсу "Кінопоіск". На нього з 2017 року в Україні накладені санкції, сайт заборонений.
Антоніна Паперна з'явилась перед фотозоною з чоловіком. Захід відвідали й інші російські актори.
Антоніна Паперна з чоловіком / Фото з соцмереж
Донька Сумської далі працює в Росії
Ольга Сумська багато разів намагалась виправдати доньку з приводу того, що вона залишається в Росії. Однак українська акторка вже не коментує останні новини.
- Зокрема, у березні Паперна з'явилась на допрем'єрному показ мультфільму в Росії з чоловіком та донькою.
- Здивувала новина і про те, що Антоніна Паперна зіграла головну роль у російському чотирисерійному проєкті "Холодное блюдо". Банальна мелодрама має вийти на російських каналах.