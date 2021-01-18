Українська акторка Антоніна Хижняк у серпні минулого року травмувалась під час зйомок серіалу "Слід". Зірка зламала ногу, тому пів року пересувалась з титановою пластиною. Днями вона перенесла складну операцію та розпочала реабілітацію.

30-річна Антоніна Хижняк, яка відома глядачам за роллю Мотрі з серіалу "Спіймати Кайдаша", пів року знімалась в кіно з титановою пластиною в нозі, яку медики поставили після складного перелому. Зірка поділилась, що днями відбулася операція та показала фото з лікарняного ліжка в інстаграмі.

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Антоніна Хижняк перенесла операцію

Зірка "Спіймати Кайдаша" опублікувала світлину рентгену ноги, на якому видно титанову пластину. Під час операції лікарі вийняли пластину, яка фіксувала зламані кістки. Її Антоніна Хижняк тримала в руках на операційному столі та зізналась, що попереду кілька днів на милицях та тривала реабілітація.

Акторка наголосила, що вона більше не "Капітан Титан". Схоже, саме так колеги та близькі називали знаменитість після травми на зйомках.

Все, тепер офіційно я більше не Капітан Титан. Це сміх крізь сльози, якщо що. Насправді це дуже боляче, страшно і виснажливо. Але іншого виходу, як триматись і йти далі, немає,

– наголосила Антоніна Хижняк.

Варто додати, що навіть за два дні після складної операції зірка не всиділа без роботи. В сторіс вона показала, як дістається студії дубляжу на милицях. "Шлях на Еверест", – пожартувала Антоніна Хижняк, якій довелось подолати кілька поверхів сходами.



Антоніна Хижняк перенесла операцію на нозі / Фото Instagram / @tonya_actress



Антоніна Хижняк перенесла операцію на нозі / Фото Instagram / @tonya_actress