Украинская актриса Антонина Хижняк в августе прошлого года травмировалась во время съемок сериала "След". Звезда сломала ногу, поэтому полгода передвигалась с титановой пластиной. На днях она перенесла сложную операцию и начала реабилитацию.

30-летняя Антонина Хижняк, известная зрителям по роли Мотри из сериала "Поймать Кайдаша", полгода снималась в кино с титановой пластиной в ноге, которую медики поставили после сложного перелома. Звезда поделилась, что на днях состоялась операция и показала фото с больничной койки в инстаграме.

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Антонина Хижняк перенесла операцию

Звезда "Поймать Кайдаша" опубликовала фотографию рентгена ноги, на котором видно титановую пластину. Во время операции врачи вынули пластину, которая фиксировала сломанные кости. Ее Антонина Хижняк держала в руках на операционном столе и призналась, что впереди несколько дней на костылях и длительная реабилитация.

Актриса отметила, что она больше не "Капитан Титан". Похоже, именно так коллеги и близкие называли знаменитость после травмы на съемках.

Все, теперь официально я больше не Капитан Титан. Это смех сквозь слезы, если что. На самом деле это очень больно, страшно и утомительно. Но другого выхода, как держаться и идти дальше, нет,

– отметила Антонина Хижняк.

Стоит добавить, что даже через два дня после сложной операции звезда не сидела без работы. В сторис она показала, как добирается в студию дубляжа на костылях. "Путь на Эверест", – пошутила Антонина Хижняк, которой пришлось преодолеть несколько этажей по лестнице.



Антонина Хижняк перенесла операцию на ноге / Фото Instagram / @tonya_actress



Антонина Хижняк перенесла операцию на ноге / Фото Instagram / @tonya_actress